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    Giresun lale, nergis ve sümbüller ile renklendi

    Atatürk Meydanı başta olmak üzere park ve bahçelere dikilen çiçekler, rengarenk görüntüleriyle Giresun’un çehresini değiştirdi.
    • İHA
    • 15.04.2021 - 14:26
    • Güncelleme : 15.04.2021 - 14:51
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    Giresun lale, nergis ve sümbüller ile renklendi

    Giresun Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, başta şehrin merkezi olarak kabul edilen Atatürk Meydanı olmak üzere, park ve bahçelere çeşit çeşit lale, sümbül ve nergis çiçekleri dikti.

    Oluşturulan figürler ile rengarenk çiçekler, çevreye güzellik kattı.

    Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yapılan çiçeklendirme çalışmalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

    “Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından aralık ayında 50 bin lale soğanı, 25 bin sümbül ve 8 bin nergis toprakla buluşmuştu. Büyük bir itinayla dikilen ve bakımı gerçekleştirilen laleler ilkbaharın gelmesiyle birlikte bu günlerde yeniden boy verdi. O güzel görüntüleriyle park, kavşak ve yeşil alanlarda rengârenk açan yüzleriyle Giresunluları adeta büyülemeye başladı. Lale görüntüsü ile çok güzel bir renk cümbüşü sunan çiçek türüdür. Türk kültüründe önemli yere sahip olan lale, tarihimizde bir dönemi ifade etmektedir. Lâleler, Türkler için hayat ve bereket ifade eden bir simge halini almış ve baharın müjdecisi olmuştur.

    Giresun lale, nergis ve sümbüller ile renklendi #1

    “ŞEHRİMİZİ ÇİÇEKLERLE DONATTIK”

    Bu kapsamda şehrimizi çiçeklerle donattık. Baharın gelişiyle açan rengârenk laleler başta olmak üzere diğer çiçek çeşitlerimiz cadde ve sokaklarımıza ayrı bir hava katıyor. Ayrıca yeşillendirme çalışmalarımız da devam ediyor. Şehir merkezimizde ve çeşitli bölgelerde toprakla buluşturduğumuz fidanlarla yeşilimize yeşil katıyoruz.”

    Giresun lale, nergis ve sümbüller ile renklendi #2

    Giresun lale, nergis ve sümbüller ile renklendi #3

    Giresun lale, nergis ve sümbüller ile renklendi #4

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