Giresun Off-Road tutkunlarına ev sahipliği yaptı

Off-Road 4x4 araçlarla engebeli arazide yapılan zorlu bir spor. Zorlu olmasının yanı sıra tutkunları tarafından büyük bir zevkle de yapılıyor.

Off-Road tutkunlarından kendilerine güzergah olarak belirledikleri önemli sahalardan biri de Giresun yaylaları oldu.

Giresun'da sonbahar safarisi

Giresun'da memur, öğretmen, esnaf ve işçilerden oluşan Çotanak Off-Road Kulübü üyeleri, sonbahar yayla safarisinde buluştu.

Safari iki gün sürdü

15 araçlık off road tutkunları Giresun’un Yağlıdere Vadisinden girip yaklaşık 2 bin rakımlı Karaovacık ve Karadoğa yaylalarında iki günlük safari düzenledi.

Üyeler sonbaharın görsel güzelliklerini de yaşadı

Kış mevsimi öncesi sonbahar safarisi yaptıklarını belirten Kulüp Başkanı Akın Aras, “Sonbaharın güzel günlerini fırsat bilerek kulüp üyesi arkadaşlarla yayla safarisi yapmak istedi. Yağlıdere Vadisi'nden girerek Karaovacık, Karadoğa yaylalarından geçerek engebeli ve zor arazi şartlarında eğlenceli dakikalar yaşayarak Espiye Vadisi'nden dönüş yaptık.





Yaylada kamp yaptık

İki günlük bir safari olduğu için yayalarda kamp yaptık ve kamp alanında çeşitli yarışmalar düzenleyerek eğlendik. Sonbaharın güzelliklerini de kar yağmadan önce görmüş oldu.” dedi.