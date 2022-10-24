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    Giresun Off-Road tutkunlarına ev sahipliği yaptı

    Off-Road 4x4 araçlarla engebeli arazide yapılan zorlu bir spor. Zorlu olmasının yanı sıra tutkunları tarafından büyük bir zevkle de yapılıyor.
    • 24.10.2022 - 16:11
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    Giresun Off-Road tutkunlarına ev sahipliği yaptı

    Off-Road tutkunlarından kendilerine güzergah olarak belirledikleri önemli sahalardan biri de Giresun yaylaları oldu.

    Giresun'da sonbahar safarisi

    Giresun'da memur, öğretmen, esnaf ve işçilerden oluşan Çotanak Off-Road Kulübü üyeleri, sonbahar yayla safarisinde buluştu.

    Safari iki gün sürdü

    15 araçlık off road tutkunları Giresun’un Yağlıdere Vadisinden girip yaklaşık 2 bin rakımlı Karaovacık ve Karadoğa yaylalarında iki günlük safari düzenledi.

    Off-Road

    Üyeler sonbaharın görsel güzelliklerini de yaşadı

    Kış mevsimi öncesi sonbahar safarisi yaptıklarını belirten Kulüp Başkanı Akın Aras, “Sonbaharın güzel günlerini fırsat bilerek kulüp üyesi arkadaşlarla yayla safarisi yapmak istedi. Yağlıdere Vadisi'nden girerek Karaovacık, Karadoğa yaylalarından geçerek engebeli ve zor arazi şartlarında eğlenceli dakikalar yaşayarak Espiye Vadisi'nden dönüş yaptık.

    Off-Road

    Yaylada kamp yaptık

    İki günlük bir safari olduğu için yayalarda kamp yaptık ve kamp alanında çeşitli yarışmalar düzenleyerek eğlendik. Sonbaharın güzelliklerini de kar yağmadan önce görmüş oldu.” dedi.

    Off-Road

    Off-Road

    Off-Road


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