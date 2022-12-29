Giresun'da ambulansın çarptığı genç, 9 yıldır yatağa bağımlı yaşıyor

Kırmızı ışıkta geçen ambulansın çarpmasının ardından konuşma kabiliyetini kaybeden, kafatasının bir bölümü alınan ve 9 yıldır yatağa mahkum şekilde yaşayan gencin annesi, yardım bekliyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Mert Koçak, Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni kazandı.

Burada 4 yıllık üniversite eğitimini tamamlayan Mert, mezun olur olmaz Giresun'da özel bir firmada işe başladı.

Acil hasta olmaması rağmen hızlıydı

İşe başladıktan 2 ay sonra 27 Eylül 2013 günü işten çıkıp evine doğru giderken, Ali Ö. idaresindeki ambulans, içerisinde acil hasta olmamasına rağmen, kırmızı ışıkta geçerek, 150 kilometre hızla Mert Koçak'ın içinde bulunduğu otomobile çarptı.

Kaza sonrası ağır yaralanan Mert Koçak, Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yatağa mahkum biri olarak uyandı

Yaklaşık 2 ay Giresun'da hastanede komada kalan Mert, daha sonra Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’ne getirildi.

Burada da 6 ay tedavisi süren Mert, konuşma kabiliyetini kaybetmiş, kafatasının bir bölümü alınmış ve vücudunda hiçbir uzvu işlev görmeyecek halde yatağa mahkum biri olarak uyandı.

Tedavi ettiremiyor

İHA'da yer alan habere göre 9 yıldır konuşamayan, hareket edemeyen, yatağa mahkum şekilde hayatını sürdüren Mert Koçak'ın annesi Asuman Koçak ise oğluna bebek gibi bakıyor.

Mert'in şu anki sağlık durumundan daha iyi bir noktaya gelebilmesi için kök hücre tedavisi gerektiğini belirten Asuman Koçak, bu tedavinin yurt dışında ve İstanbul'da özel bir hastanede yapıldığını, yaklaşık 400 bin TL tedavi masrafı çıktığını ancak maddi durumunun elverişsiz olması sebebiyle Mert'i tedavi ettiremediğini belirterek Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'dan yardım istedi.

“20 bin euro tedavi masrafı istediler”

"Artık çocuğumun bakımına yetişemiyorum" diyen Asuman Koçak, şunları söyledi:

“Mert 2013 yılında 112 ambulansının kırmızı ışık ihlali yaparak çarpıp kaza yapması sonucu yatağa mahkum kaldı. 9 yıldır hiç bir uzvunu kullanamıyor. Mert'in durumunu fizik tedavi ile çözemiyorum. Sayın Bakanım Fahrettin Koca'dan yardımlarını bekliyorum. 9 yıldır Mert'in eli de benim, ayağı da benim… Yemesi içmesi her şeyi ile ben ilgileniyorum. Bir anne olarak benim buna gücüm yetmez oldu. İstanbul'da özel hastanede kök hücre tedavisi için 20 bin euro tedavi masrafı istediler. Benim de bunu karşılayacak durumum yok.

“Bize bir yardım eli uzanmasını istiyorum”

Mert için aldığım engelli maaşı ile geçiniyorum. Mert gencecik üniversite mezunu bir çocuktu. 2013 Haziran'da okulundan mezun oldu. Temmuzda hemen işe başladı. Eylül ayında da bu kaza oldu. 9 yıldır yatağa mahkum. Bir anne olarak sesimi duyurmak istiyorum. Ambulans içinde acil hasta olmamasına rağmen kırmızı ışığı ihlal ederek, 150 km süratle benim çocuğuma çarpıyor. Bir gencin hayatı karardı. Bir anne olarak bize bir yardım eli uzanmasını istiyorum.”