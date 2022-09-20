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    Giresun'da Atatürk heykeline karşı namaz kılan adam

    Giresun'da Atatürk heykeline karşı namaz kılan adam

    Giresun'da bir kişinin şehrin meydanındaki Atatürk heykelinin önünde namaz kıldığı anlar kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2022 - 16:05
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 16:54
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    Giresun, bugün fındığıyla değil kameralara yansıyan ilginç bir görüntü ile gündemde.

    Bu ilginç olay ise şehrin meydanında bulunan Atatürk heykelinin önünde yaşandı.

    Atatürk heykeline dönüp namaz kıldı

    Giresunlu bir vatandaş, anıtın önüne gelerek namaz kılmaya başladı.

    Kabe'ye yönelir gibi heykele doğru namaz kılmaya başlayan şahıs, rükuya ve secdeye gitti.

    Giresun'da Atatürk heykeline karşı namaz kılan adam VİDEO

    O anlar kamerada

    O sırada çevrede bulunan başka bir Giresunlu, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

    Sosyal paylaşım patformlarında yayınlanan görüntü kısa sürede yorum ve paylaşım yağmuruna tutuldu.

    Giresun da Atatürk heykeline karşı namaz kılan adam #1

    Giresun da Atatürk heykeline karşı namaz kılan adam #2

    Giresun da Atatürk heykeline karşı namaz kılan adam #3


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