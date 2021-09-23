Giresun'da bir aile koronavirüse yakalandı: Aşı olmak ölümün önüne geçebilir

Koronavirüse yakalanan aşılı aile, hastalık sürecini aşı dozlarına göre yaşadıklarını söyledi.

Giresun’da Tirebolu Devlet Hastanesi'nde koronavirüs servisinde hemşire olarak çalışan Ayşegül Bektaş, üç doz aşı olmasına rağmen eşi ve çocuğu ile birlikte koronavirüse yakalandı.

Kendisinin üç doz, eşinin iki ve çocuğunun ise bir doz aşı olduğunu belirten hemşire, aşı dozlarına göre hastalık sürecini yaşadıklarını söyledi.

"İYİ Kİ AŞI OLMUŞUZ"

Aşı olduğu için hastalığı hafif geçirdiğini söyleyen Bektaş, “Hiçbir aşı yüzde 100 koruma sağlamaz. Fakat aşı olmak hastalığı ağır atlamanın, hastaneye kaldırılmanın ve hatta ölümün önüne geçebilir. Bunun için mutlaka aşı olunmalıdır. Ben üç doz aşı olduğum için grip gibi virüsü hafif atlatıyorum, iki doz aşı olan eşim biraz daha ağır geçiriyor ve hastanede tedavi altında, bir doz aşı olan oğlum ise hastalığa daha ağır yakalandı, oksijen tedavisine varana kadar rahatsızlandı, ağır ateş nöbetine girdi.

Şu anda durumları iyi. Eğer aşı olmasaydı çok daha ağır sonuçlar yaşayabilirdik. İyi ki aşı olmuşuz ve mutlaka aşı olunmalıdır. Bizim aile için bir örnek oldu, aşı olmanın önemini öğrendik.” dedi.





"BİZ KENDİMİZİ KORUYAMIYORUZ AMA AŞI KORUYOR"

Bektaş, “Biz iş yerimizde veya aile içerisinde korunabiliyoruz ama çevrede korunamıyoruz. Mutlaka bir yerden virüs bulaşıyor ama nerden olduğunu bilemiyoruz. Bu nedenle herkesin aşı olmasını tavsiye ediyorum. Çevremizden bir yerden mutlaka bulaştığı için biz kendimizi koruyamıyoruz ama aşı bizi koruyor." diye konuştu.





AŞI OLUNMASINI TAVSİYE ETTİLER

Aşı olmakta geç kalmışlığın pişmanlığını yaşadıklarını belirten hemşire Bektaş’ın, tedavi altında bulunan eşi ve oğlu ise bir ve iki doz aşı olmanın dahi faydalarını gördüklerini ifade ederek, mutlaka aşı olunmasını tavsiye etti.



