Giresun'da deniz kıyısındaki kirlilik görenleri üzüyor

Düzenli olarak dalış yapan dalgıç Engin Barutçu, kıyıdaki çöp ve atık kirliliğiyle tek başına mücadele ediyor. Her dalışta temizlik yapan Barutçu "Manzara karşısında gözyaşlarıma hakim olamadım" dedi.

Denizlerdeki kirlilik her geçen gün artıyor.

Giresun-Trabzon sınırında bulunan Eynesil ilçesindeki kıyının adeta çöplüğe dönüştüğü görüldü.

Evsel, teksitl ve hafriyat gibi çeşitli atıkların yer aldığı kıyı, görenleri üzüyor.

Çevre kirliliğiyle tek başına mücadele ediyor

Geçtiğimiz günlerde dalış yapmak için bölgeye gelen dalgıç Engin Barutçu, gördüğü manzara karşısında şoka girdi ve durumu yetkililere bildirdi.

Sonuç alamayan Barutçu, çevre kirliliğiyle tek başına mücadele ederek her dalışta çöp ve atık toplamaya başladı.

"Gözyaşlarıma hakim olamadım"

Konuya ilişkin konuşan dalgıç Engin Barutçu, "1 ay önce denizde dalış yaptığım sırada fark ettim. Manzara karşısında gözyaşlarıma hakim olamadım. Aynı gün CİMER'e ve ilgili kurumlara sözlü ve yazılı müracaat yaptım. 'Bize bilgi verilmedi' denilebilecek hiçbir kurum kalmadı ama buna rağmen sonuç alamadım" dedi.

"Doğa cinayeti ve kabul edilemez"

Denize çöp dökülmesi karşısında yetkili mercilere şikayette bulunduğunu söyleyen Engin Barutçu, "Yetkililer ya çok yavaş hareket ediyor ya da umursamıyor. Önlem alınmasını talep ettikten sonra da çöp dökülmesi sürdü. Burada yaşanan bir doğa cinayeti ve kabul edilemez. Bunun önüne geçilmeli. Doğadaki katliamın izleri, burada duruyor. Önümüzdeki günlerde suç duyurusunda bulunacağım. Onlar çöp dökmekten vazgeçmiyor, ben de takip etmekten vazgeçmeyeceğim" dedi.

"Buradaki kirlilik her şeye zarar veriyor"

Barutçu, dökülen çöpleri toplamak için tek başına mücadelesinin yetmeyeceğini belirterek, "Her gün gelip denizden çöpleri çıkarıp, daha sonra almak üzere bir kenara muhafaza ediyorum. İmece usulüyle keşke bunu yapabilsek ama bunları iş makinesinin alması gerekiyor. Denizdeki çöpler toplamakla bitmez. Hava koşulları ve dalgaların etkisiyle buradaki çöpler, kayaların arasına sıkışıyor. Denizden enjektör ucu gibi neredeyse görmediğim tıbbi atık kalmadı. Burası balıkların yumurtlama ve balıkçıl kuşların yaşam alanı. Bu kayalar çok bakir. Buradaki kirlilik, her şeye zarar veriyor. Bu kirliliğe karşı önlem alınması gerekiyor" diye konuştu.

Bölgede ağaçlandırma yapılacak

DHA'nın aktarımına göre; Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz de "Birilerinin çöp döktüğü doğru fakat kim yapıyor, bilmiyoruz. Temizlik yapıp, toprak zemin oluşturup, yeniden çöp dökülmemesi için ağaçlandırmayı düşünüyoruz" dedi.





























