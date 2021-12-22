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Giresun'da denizde hortum çıktı

Giresun'da denizde hortum çıktı

Giresun'da Karadeniz'i bulutlar kaplarken devasa bir de hortum çıktı. O anlar kıyıdaki vatandaşlar tarafından görüntülendi.