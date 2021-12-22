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Giresun'da denizde hortum çıktı
Giresun'da Karadeniz'i bulutlar kaplarken devasa bir de hortum çıktı. O anlar kıyıdaki vatandaşlar tarafından görüntülendi.
- İHA
- 22.12.2021 - 18:23
- Güncelleme : 22.12.2021 - 18:49
Öğle saatlerinde Giresun’un Görele ilçesinde denizin üzeri bulutlarla kaplanmasının ardından 200 metre kadar açığında ise hortum çıktı.
HORTUM 5 DAKİKA SÜRDÜ
Çıkan hortum kıyıdakiler tarafından görüntülenirken, büyüklüğü dikkat çekti. Zaman zaman rüzgarın etkili olduğu denizde, hortum yaklaşık 5 dakika sürdü.
İlçelerin kıyısına doğru yönelen hortumun etkisini kaybetmesi nedeniyle olumsuz bir durum yaşanmadı. O anları ise kıyıdaki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.
Giresun'da denizde hortum çıktı VİDEO