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    Giresun'da denizde hortum çıktı

    Giresun'da Karadeniz'i bulutlar kaplarken devasa bir de hortum çıktı. O anlar kıyıdaki vatandaşlar tarafından görüntülendi.
    • İHA
    • 22.12.2021 - 18:23
    • Güncelleme : 22.12.2021 - 18:49
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    Giresun'da denizde hortum çıktı

    Öğle saatlerinde Giresun’un Görele ilçesinde denizin üzeri bulutlarla kaplanmasının ardından 200 metre kadar açığında ise hortum çıktı.

    HORTUM 5 DAKİKA SÜRDÜ

    Çıkan hortum kıyıdakiler tarafından görüntülenirken, büyüklüğü dikkat çekti. Zaman zaman rüzgarın etkili olduğu denizde, hortum yaklaşık 5 dakika sürdü.

    İlçelerin kıyısına doğru yönelen hortumun etkisini kaybetmesi nedeniyle olumsuz bir durum yaşanmadı. O anları ise kıyıdaki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.

    Giresun'da denizde hortum çıktı VİDEO

    Giresun da denizde hortum çıktı #1

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