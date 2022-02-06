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    Giresun'da 'Kervansaray' dediği kulübesinin kapısını yolcular için 24 saat açık tutuyor

    Giresun'da 'Kervansaray' dediği kulübesinin kapısını yolcular için 24 saat açık tutuyor

    Giresun'da yol kenarındaki kulübesinde çay demleyip satan Adil Sönmez, ihtiyacı olanlar için işletmesinin kapısını akşamları da açık bırakıyor.
    • AA
    • 06.02.2022 - 04:15
    • Güncelleme : 06.02.2022 - 04:35
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    İstanbul'da 35 yıl deri sektöründe çalıştıktan sonra memleketine dönen 54 yaşındaki Adil Sönmez, Giresun'un iç bölgelerdeki ilçeleri ve Sivas ile ulaşımı sağlayan Dereli-Şebinkarahisar kara yolu üzerine ahşap kulübe inşa etti.

    KULÜBESİNE "HALİL RIFAT PAŞA KERVANSARAYI" DEDİ

    Sönmez, dönemin Sivas Valisi Halil Rıfat Paşa tarafından yaptırılan 300 yıllık tünelin yanında bulunan kulübesine de "Halil Rıfat Paşa Kervansarayı" adını verdi.

    Giresun'da 'Kervansaray' dediği kulübesinin kapısını yolcular için 24 saat açık tutuyor - FOTO GALERİ

    Giresun'da 'Kervansaray' dediği kulübesinin kapısını yolcular için 24 saat açık tutuyor - VİDEO

    YOLDAN GEÇENLERE ÇAY SATIYOR

    Güzergahı kullanan sürücü ve yolculara demlediği çayı satarak geçimini sağlayan Sönmez, akşamları 8 kilometre uzaklıktaki Sarıyakup köyündeki evine dönüyor.

    Giresun da Kervansaray dediği kulübesinin kapısını yolcular için 24 saat açık tutuyor #1

    İHTİYACI OLANLAR İÇİN YİYECEK BIRAKIYOR

    Sönmez, ayrılırken kapısını kilitlemediği kulübesine ihtiyacı olanların tüketmesi için çay ve yiyecek bırakıyor.

    Kulübenin çeşitli yerlerine asılı "Bak sakın kendini müşteri olarak görme, burası senin mekanın, bunu unutma. Bana sorma, çayın demlikte, ekmek dolapta, zevkine bak", "Güzel kardeşim, saat 24.00'e kadar sobanın üzerinde çay hazır, o saatten sonra da tüpte çay yapabilirsin, dolapta yemek için ekmek, zeytin bulunur, şunu unutma, burası senin yerin" yazılı notlar dikkati çekiyor.

    Giresun da Kervansaray dediği kulübesinin kapısını yolcular için 24 saat açık tutuyor #2

    YOLU KULLANANLAR İÇİN SIĞINACAK BİR YER

    Adil Sönmez, kara yolunu kullananların sığınacak bir yeri olması için kulübeyi yaptığını söyledi.

    Yaptığı işten maddi beklentisi olmadığını belirten Sönmez, gelen insanlarla sohbet edip zamanını geçirdiğini anlattı.

    Giresun da Kervansaray dediği kulübesinin kapısını yolcular için 24 saat açık tutuyor #3

    "KAPIM 24 SAAT AÇIK"

    Sönmez, akşam kulübeden gitmeden önce gelebilecek insanlar için bazı hazırlıklar yaptığını ifade ederek, "Eve giderken sobanın üzerine üç demlik çay demlerim, saat 24.00'e kadar çay hazır. Kapım 24 saat açık, sobayı odunla doldururum, gelen arkadaşlar, namazını kılar, çaylarını içer, yorgunsa dinlenir." dedi.

    Giresun da Kervansaray dediği kulübesinin kapısını yolcular için 24 saat açık tutuyor #4

    "BİR BEKLENTİM YOK"

    Aç olanların da kulübede hiçbir maddi karşılığı olmadan karnını doyurabileceğine işaret eden Sönmez, "Dolabımda peynir, zeytin yumurta mevcut. Yemeğimi fazla yaparım ki benden sonra gelenler de yiyebilsin. Gönül güzelliğiyle hizmet ediyorum, bir beklentim yok." diye konuştu.

    Giresun da Kervansaray dediği kulübesinin kapısını yolcular için 24 saat açık tutuyor #5

    "BÖYLE YERLER ÇOK GEREKLİ"

    Sönmez, yol güzergahında kar yağışının bazen sıkıntılar yarattığını anlatarak, şöyle devam etti:

    "Geçen yıl Eğribel Tüneli açılmamıştı, yolda kalanlar gelip bu kulübeye sığındı. Bu yıl tünel açıldı, yapanlardan Allah razı olsun. Bu kış geçen yıla göre çetin geçiyor, tünel açık olsa da tipi ve fırtınadan yolda ilerleyemeyenler geldi, uzun saatler burada bekledi. Böyle yerler çok gerekli. Buraya 81 ilden insan geliyor. Beni tanıyanlar beni sever, çaylarını bazılarının ben vermem, kendileri doldurup içerler. Buraya gelen ağabeyimiz, kardeşimiz olacak, çayını içecek gidecek. Dolabımız da orada, ne varsa yiyip gidebilir. Gelenlere çay için bir fiyat belirttiğim de yok, insanlar gönlünden ne kopuyorsa veriyor."

    Giresun da Kervansaray dediği kulübesinin kapısını yolcular için 24 saat açık tutuyor #6

    "KÖYLÜ PATATES, EKMEK BIRAKIR, GELEN YER"

    Yardımlaşma kültürü oluşturduğunu dile getiren Sönmez, "Köylü patates verir ki burada gelenler yesin, biri ekmek bırakır, diğer gelen o ekmekten yer." ifadesini kullandı.

    Giresun da Kervansaray dediği kulübesinin kapısını yolcular için 24 saat açık tutuyor #7

    "BURADA ÇALINACAK HİÇBİR MALIM YOK"

    Sönmez, insanların kendisine "Burada kapını nasıl açık bırakıyorsun?" diye tepki verdiğini aktararak, "Hırsızlardan korkmuyorum, benim burada çalınacak hiçbir malım yok. Burada olan her şey, herkesin. Çalmış olan kendi malını çalmış olur. Geçen sabah geldim, tüpü biri almış gitmiş, demek ki ihtiyacı var, almış. Bir tüp nedir? Hiçbir şey." dedi.

    Giresun da Kervansaray dediği kulübesinin kapısını yolcular için 24 saat açık tutuyor #8

    "ADİL ABİ OLMASA BİLE KAPISI AÇIK, ÇAYI HAZIR"

    Adil Sönmez, mola verip çay içenlerin kulübenin pencerelerine çeşitli notlar yazdığını da sözlerine ekledi.

    Giresun ile Alucra ilçesi arasında dolmuş şoförlüğü yapan Fikret Büyüktaş ise Adil Sönmez'in kapısının sürekli açık olduğunu belirterek, "İsteyen istediği zaman gelir, çay burada hazır. Adil abi kendisi olmasa bile kapısı açık, her zaman burada hizmet oluyor." diye konuştu.

    Giresun da Kervansaray dediği kulübesinin kapısını yolcular için 24 saat açık tutuyor #9


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