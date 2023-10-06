Giresun'da önüne aldığı ayıyı koşturdu Bir sürücünün aracıyla önüne çıkan ayıyı kovaladığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülerken ayı, kovalamacanın ardından ormanlık alana kaçarak gözden kayboldu.

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İHA

Giresun’un Espiye ilçesinde yaylaya giden Osman Geçal, Ericek köyü mevkiinde yavru ayı ile karşılaştı.

Seyir halinde olan aracın sürücüsü Geçal, önüne çıkan yavru ayıyı son anda fark ederek yavaşladı.

Ayı, aracın önünde koşmaya başlayarak uzaklaşmaya çalıştı.

Bir süre aracıyla takip ettiği yavru ayı ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

O anlar kaydedildi

O anları ise cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

Öte yandan bir başka sürücü tarafından da Soğukpınar Beldesi’nin Kozköy Mahallesi'ne kadar inen ayı da yine cep telefonu ile görüntülendi.

"Kendi canımızdan da endişe etmeye başladık"

Ayı popülasyonunun son yıllarda artış göstererek can ve mal güvenliklerinin tehlikede olduğunu ifade eden Osman Geçal, şu ifadelere yer verdi:

Daha önce kırsalda ayı kovanlarımıza zarar veren ayılar artık yerleşim yerlerine kadar inerek küçük ve büyükbaş hayvanlarımızı telef etmeye başladı. Son üç aylık süre içerisinde 25 büyükbaş hayvanımız telef oldu. Artık kendi canımızdan da endişe etmeye başladık. Bu konuda yetkililerin bir çözüm bulmasını istiyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)