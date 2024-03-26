Giresun'da otlayan inekleri drone ile ahıra getirdi

DHA
Gelişen teknolojinin insan hayatını nasıl kolaylaştırabileceğinin güzel örneklerinde biri, Giresun'da yaşandı
Kentte direksiyon eğitmenliği yapan ve hafta sonlarını geçirdiği Sultaniye köyünde besicilikle uğraşan ailesine yardım eden Faruk İlyasoğlu’dan (24) annesi, yamaçta otlayan büyükbaşları ahıra getirmesini istedi.
Hayvanları drone ile ahıra topladı
Balkona çıkan İlyasoğlu, uçurduğu drone'u hayvanlara yaklaştırıp onları yönlendirerek ahıra gelmelerini sağladı.
Annesini şaşırttı
İlyasoğlu, yine drone ile kayda aldığı bu anları, sosyal medya hesabından “Her köye gittiğimde inekleri al diyen anneme oturduğum yerden almam şoku.” notuyla paylaştı.
Görüntüler, takipçilerin yoğun ilgisini görüp, beğeni topladı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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