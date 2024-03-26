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Giresun'da otlayan inekleri drone ile ahıra getirdi

Giresun'da otlayan inekleri drone ile ahıra getirdi Direksiyon eğitmeni Faruk İlyasoğlu'nun, balkondan komuta ettiği drone ile otlayan büyükbaş hayvanları ahıra getirdiği görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.