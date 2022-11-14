Giresun'da selde yıkılan tarihi köprü onarılıyor

Kentte 2 yıl önce yaşanan sel felaketinde 11 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan afet sonucu, Dereli ilçesinde selden zarar gören asırlık tarihi köprü için onarım başlatıldı.

Giresun’da 2020 tarihi 22 Ağustos günü, 5'i asker 11 kişinin hayatını kaybettiği, 361 yapının hasar gördüğü sel afetinden en çok etkilen Dereli ilçesindeki tarihi kemer köprünün yenilenmesi için onarım çalışmaları başlatıldı.

Dereli ilçesinde, bölgenin kurulmasına tanıklık eden 139 yıllık tarihi kemer köprü, 20 Nisan tarihinde Aksu Deresi’nin debisinin yükselmesiyle beraber hasar almaya başlamasının ardından güçlendirme ve restorasyon çalışması başlatıldı.

İki yıl öncesine ait selden görüntüler:

İki yıl öncesine ait selden görüntüler-VİDEO

"Köprüler tarihi yolun kalıntılarıdır"

Dereli’de bulunan asırlık kemer köprünün Giresun’u İç Anadolu’ya bağlayan ulaşımın önemli bir parçası olduğunun altını çizen Giresun Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Tarihçi Mehmet Fatsa:

"Bu köprülerin varlığı Giresun ile Şebinkarahisar arasındaki tarihi yolun kalıntılarıdır. Dereli’deki köprüde bunlardan birisidir. Bu köprünün taş olarak yapılma tarihi 1883’dür. Bu köprünün bir ayağında han diğer, tarafında ise bir cami bulunmaktadır. Bu handan dolayı da Dereli’nin eski şehir merkezi Hanyanı olarak bilinirdi.

Giresun’dan çıkan yolcular akşam buraya ulaştıklarında handa konaklama yaparlardı. Bu hanın olduğu yere daha sonraki yıllarda hükümet binası , köprünün diğer ayağının olduğu yerde yeni bir cami yapılıyor. Böylece cami köprü ve handan oluşan merkez bugünkü Dereli’nin çekirdek yapısını oluşturuyordu. Dolayısıyla daha sonra Hanyanı, nahiye merkezine dönüşüyor." şeklinde konuştu.





Afetten zarar gören vatandaşlar yeni yerlerine yerleşti

İHA'nın haberine göre, Karadeniz'in iklimi sebebiyle yoğun yağışların ardından yaşanan sel afetlerinden sonra Dereli’nin yeni görünümüne kavuştu.

Dereli Belediye Başkan Yardımcısı Adem Temürcük konuşmasında:

"Yaklaşık 2 yıl önce yaşadığımız sel afetinde büyük hasar gören ilçemiz yeni görümüne kavuşurken, 7 ay önce hasar gören tarihi kemer köprümüzde güçlendiriliyor. Selin getirdiği afetin yaraları devlet büyüklerimizin desteğiyle bertaraf edip, en iyi şekilde yararlanılmış ve ilçemiz modern bir görünüme kavuşmuştur. Afetten zarar gören hak sahipleri yeni işyerlerine ve evlerine büyük ölçüde yerleşmiş durumda kalanlarda yerleşmeye devam ediyor. Amacımız Giresun’dan yaylalara ya da İç Anadolu Bölgesine gidenlerin Dereli’den direkt geçmesini değil, ilçemizde bir mola vermelerini, zaman geçirmelerini sağlayacak çalışmaları yürütüyoruz." dedi.