Giresun'da sel nedeniyle ağaçlar denize sürüklendi

Sel ve heyelan nedeniyle ağaç parçaları Tirebolu sahilinde birikti.

Giresun’da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan selin ardından derelerin sürüklediği ağaç parçaları, Tirebolu ilçesinin sahil kesiminde denizin yüzeyini kapladı.

Felaketin ardından deniz yüzeyi çamur, rusubat, balçık nedeniyle kahverengi bir renk aldı.

Şiddetli yağış sonrası debisi yükselen derede sürüklenen ağaçlar, Karadeniz sahiline kadar ulaştı.

DENİZ YÜZEYİ AĞAÇLARLA KAPLANDI

Tirebolu ilçesinde sahil derelerin getirdiği çamur, rusubat, balçık nedeniyle adeta çamura bulandı.

3’ü asker 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, kayıp 8 kişinin ise arama çalışmalarının sürdüğü sel, önüne kattığı her şeyi sahile sürükledi.

Karadeniz'in yüzeyi ağaçların gövdeleri ve dalları ile kaplanırken, denizden çok sayıda tüp, terlik ve ayakkabı da çıktı.

Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı ViDEO









AĞAÇ PARÇALARINI TOPLADILAR

Ağaç parçalarının sahili doldurduğunu gören vatandaşlar ise ağaç kütüklerini ve parçalarını kışın yakacak olarak kullanmak üzere toplamaya başladı.

Sel bölgelerinden gelen tüp, ayakkabı ve diğer malzemeler belirlenen bir alanda toplanırken, belediye ekipleri tarafından tasnifi yapılacak malzemeler, zararı olan dükkan sahiplerine teslim edilecek.



