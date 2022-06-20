Giresun'da semaver şeklinde minare: Çayımızı tanıtmak istedik

Eynesil'de 35 yıldır özenle inşa edilen Yeşil Cami'nin 4,5 yılda tamamlanan minaresinin, semaver şeklinde yapılması tartışma yarattı.

Giresun'un Eynesil ilçesinde temeli 1987'de atılan Yeşil Cami'nin inşasında sona yaklaşıldı.

Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden esinlenilerek inşa edilen caminin yapımında, doğal taş dışında başka malzeme kullanılmıyor.

Duvar süslemelerinde ise boyaya yer verilmiyor. Büyük bir özenle işlenen caminin inşası bu yüzden 35 yılı buldu.

Semaver şeklinde minare dikkat çekiyor

Caminin, taşların tek tek işlenmesiyle 4,5 yılda yapılan "semaver" şeklindeki minaresi ise dikkati çekiyor.

Semaver şekli verilen minare ilçede, kamuoyuna yansıdıktan sonra ise sosyal medyada tartışma yarattı.

Giresun'da semever şeklinde minare: Çayımızı tanıtmak istedik VİDEO

"Milim milim inşa ettik"

Eynesil Hayırlı İşler Yapma ve Yaptırma Derneği Başkanı Ayhan Tufanoğlu, cami hakkında açıklamalarda bulundu.

AA'nın haberine göre aynı zamanda caminin inşaatında da çalışan taş ustası Tufanoğlu, taşları milim milim işleyerek camiyi inşa ettiklerini, bu nedenle inşaatın 35 yıldır devam ettiğini dile getirdi.

Minare 4,5 yılda bitti

Tufanoğlu, bu yıl caminin minaresini tamamladıklarını ifade etti. Minarenin temelinin atılması ile en üstteki alemin takılması arasında 4,5 yıl geçtiğini anlatan Tufanoğlu, "Bu süre zarfından yeşil taşımız ilçedeki Ören beldesinden, sarı taş Bayburt'tan, kırmızı taşları da Kürtün Deresi'nden suyun içinden çıkararak getirdik, işledik, yerine yerleştirerek minareyi tamamladık." diye konuştu.

"Mükemmel bir işçilik var"

Tufanoğlu, inşaat süresinin uzunluğunun işçiliğin yoğun olmasından kaynaklandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Çok hassas, milimetrik hesaplar var. En fazla kabul edecek olduğumuz hata payımız 2 milimetrenin üzerine çıkmaz, bu hata oranı aştığında, hatayı toparlaması güç oluyor. O yüzden mükemmel bir işçilik var.

Zamanı düşünmeden, işin güzelliğini ortaya çıkarmak, sanatı konuşturmak için ince ve hassas bir çalışma gerçekleştirdik.

Mesela minarede kırmızı sarkıt taşı var. Her bir sarkıt taşı 3 günde ortaya çıktı. Sarı mukarnas taşları sıra yüksekliğine göre bazısı 5 günde, bazısı 7 günde ortaya çıkıyor."





"Çayımızı tanıtmak istedik"

Tufanoğlu, minarenin semaver şeklinde yapılmasına ilişkin, "Bu caminin temelinin atılmasında büyük emeği olan merhum Hacı Mustafa Eren Efendi, Ulu Cami'ye (Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki Ulu Cami) gidiyor, yanındakilere de 'bizim yaptıracağımız camiye de böyle bir minare yapalım' diyor, bu şekilde karar veriliyor." dedi.

Eynesil'in çayıyla meşhur olduğuna dikkati çeken Tufanoğlu, "Burası çay memleketi, 5 çay fabrikası var. Çayımızı tanıtmak, temsil etmek istedik. Semaverde çay içmenin de ayrı bir manası var, insanlar semaverin etrafında bir araya geliyor. Bu açıdan da semaver iyi oldu." ifadelerini kullandı.