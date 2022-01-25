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    Giresun'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

    Yetkililer, taşıdıkları yemi ormanlık alana serdi.
    • AA
    • 25.01.2022 - 16:54
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 17:00
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    Giresun'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

    Giresun'un iç kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

    Doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yetkililer harekete geçti.

    YABAN HAYVANLARI İÇİN SEFERBERLİK

    Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Giresun Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hayvan Durumu İzleme (HAYDİ) ekipleri, yüksek kesimlerde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanlarının ihtiyaçlarının giderilmesi için yoğun çaba harcanıyor.

    YEM TAŞIDILAR

    Ekipler kar kalınlığının 50 santimetreyi aştığı ormanlık alanlarda belirlenen noktalara sırtlarında çuvallarla yem taşıdı. Yemler küreklerle kardan temizlenen bu alanlara dağıtıldı.

    Çalışmaların yağış etkisini kaybedinceye kadar süreceği öğrenildi.

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    Giresun da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı #5

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    Giresun da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı #7


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