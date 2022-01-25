Giresun'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Yetkililer, taşıdıkları yemi ormanlık alana serdi.

Giresun'un iç kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yetkililer harekete geçti.

YABAN HAYVANLARI İÇİN SEFERBERLİK

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Giresun Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hayvan Durumu İzleme (HAYDİ) ekipleri, yüksek kesimlerde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanlarının ihtiyaçlarının giderilmesi için yoğun çaba harcanıyor.

YEM TAŞIDILAR

Ekipler kar kalınlığının 50 santimetreyi aştığı ormanlık alanlarda belirlenen noktalara sırtlarında çuvallarla yem taşıdı. Yemler küreklerle kardan temizlenen bu alanlara dağıtıldı.

Çalışmaların yağış etkisini kaybedinceye kadar süreceği öğrenildi.