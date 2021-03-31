Giresun’daki cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı

En çok vaka görülen 5 il arasında yer alan Giresun'da vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

Giresun'da artan vaka sayıları üzerine Atatürk Meydanı, Gazi, Fatih ve Cemal Gürsel caddelerinde kontrol noktaları oluşturulması kararı alındı.

Atatürk Meydanı ile Gazi Caddesi’nde oluşturulan kontrol noktalarında denetimler sürerken, diğer noktalarda da denetimlere başlanacak.

Vaka sayılarının yüksekliğine rağmen kentte cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu sürüyor.

"TAM KAPANMADAN KORONAVİRÜSTEN KURTULMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Koronavirüs vakasının ilk çıktığı günlerden itibaren tam kapanma uygulamasından yana olduğunu söyleyen Zafer Akten, “Ancak bunun devlete faturası yüksek olabilir ve zor günler yaşanabilir. Tam kapanmadan koronavirüsten kurtulmak mümkün değil. Mevcut tedbirlere uyularak virüsün etkisinin biraz azaltılabiliriz.” dedi.

ZİYARETLERDEN ŞİKAYETÇİLER

Hasan Ekizoğlu da, “Halk tedbirlere uymuyor. Cumartesi kısıtlaması zamanında durum iyiydi ama insanlar rahatlasın diyerek bir süre önce cumartesi kısıtlamaları açıldı. Ama maalesef her şey bir anda unutuldu. Maske ve tedbirsizlik başladı, hiçbir şey yaşanmamış gibi, bunun bedelleri de ortada. Tedbirlere uyulmadıktan sonra nasıl tedbir alırsanız alın. İnsanlar biraz daha dikkatli olmalı. Hasta olanlar ziyaretlerde bulunuyor, her yere dağıtıyor. Bunların daha dikkatli olmasını istiyorum. Eve kapansın, tedavisini olsun ki başkasına bulaştırmasın. Ben bu nedenle hastalığın yayıldığına inanıyorum.” diye konuştu.

























