Giresun'daki yayla evi ayılar tarafından talan edildi Aç kalan ayılar, Yuva Yaylası’ndaki evlere dadandı. Yiyecek bulmak için yayla evlerine giren ayılar, kapıları kırdı, eşyalara zarar verdi.

İHA

Aç kalan ayılar yerleşim yerlerine zarar veriyor.

Giresun’un Yavuzkemal Beldesi Yuva Yaylası’nda Hüseyin Güler’e ait eve giren ayılar, meskeni adeta harabeye çevirdi.

Eşyalar paramparça oldu

Eve büyük zarar veren ayılar, kapıları kırdı, eşyaları parçaladı. Evdeki bidonlara saklanan yiyecekler evin dışına çıkarılarak parçalandı.

Yayladan indikten bir süre sonra kontrol için geldiği yayla evinde gördükleri karşısında şaşkına döndüğünü anlatan Güler, şu cümleleri kullandı;

"Evin içerisinde ne varsa dağıtmış"

Evin girişine tahtadan koruyucu yapmıştım onu kırmış. Evin demir kapısını da bir şekilde zorlayarak kapı kilidini kırıp açmış. Evin içerisinde ne varsa dağıtmış. Bidonlara koyduğumuz yiyecekleri de evin dışına çıkarıp parçalamış. Evde yiyecek adına bir şey bırakmadığı gibi evin içerisindeki eşyaları da dağıtmış. Sadece bizim değil, komşuların evlerine de aynı şekilde girilmiş. Hayvan hakları var ama bu hayvanlara da yetkililer sahip çıkmalı.

Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal ise sadece hayvanlar için değil, her türlü önlemler için yayla evlerinde yiyecek bırakmamalarını konusunda uyarılarda bulundu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)