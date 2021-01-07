Giresun'da gebe ineğin midesinden çivi çıktı

Veterinere götürülen gebe ineğin midesinde bulunan 2 kilogram ip ile çivi, ameliyatla temizlendi.

Giresun'a bağlı Mesudiye köyünde Pınar Kaya, gebe ineğinin rahatsızlanması üzerine Giresun Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine bağlı Giresun Hayvan Hastanesi'ni aradı.

Köye giderek hayvanı muayene eden veterinerler Onur Erdem Çelik ve Emre Lap, ineğin midesi ve işkembesinden ameliyatla 2 kilogram ip ve çok sayıda çivi çıkardı. İneğin buzağısı ise bir ay sonra sağlıklı şekilde doğdu.

YÜKSEK ORANDA SAMAN KULLANDI

Giresun İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Giresun Hayvan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Talat Çetiner, gazetecilere yaptığı açıklamada, yetiştiricilerin hayvan beslemede yüksek oranda saman kullandığını belirtti.

FARKINDA OLMADAN YUTUYORLAR

Saman balyalarında bulunan tel ve iplerin rastgele sağa sola atıldığına dikkati çeken Çetiner, şunları kaydetti:

"Hayvanlarımız bu tel ve ip parçalarını farkında olmadan yutmaktadır. Yine ilimizde fındık bahçelerimiz ile yaylalarımızda kullanılan mera ve otlaklarda sınır belirlenmesinde kullanılan tel ve çiviler de hayvanlar tarafından farkında olmadan yutulmaktadır. Yetiştiricilerimizin bu konularda daha dikkatli olmaları gerekmektedir."

"MIKNATIS ATMA UYGULAMASI YAPILMALI"

Çetiner, tel ve çivi gibi metal parçalarının hayvanlara yapacağı zararların, mideye atılacak mıknatıs yardımıyla minimuma indirilebileceğine işaret ederek, "Ancak bölgemiz yetiştiricileri çok ucuz maliyetli olan mıknatıs atma uygulamasını yaptırmaktan kaçınıyor. Bu uygulamanın her büyükbaş hayvana yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Giresun Hayvan Hastanesi'nde büyükbaş, küçükbaş, kanatlı ve pet hayvanların tamamının teşhis, tedavi, ultrason, röntgen, tahliller ve cerrahi operasyonlarının yapılabildiğini aktaran Çetiner, özellikle evcil hayvanlar için pet otel de bulunduğunu söyledi.