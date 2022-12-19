23 yaşındaki üniversite mezunu, köyüne dönerek çobanlık yapmaya devam ediyor. Hayvancılık konusunda hayallerinin olduğunu söyleyen genç, “Hayatı kazanmak için üniversite okumak şart değil” dedi.

Giresun’un Keşap ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Ahmet Kılıç, 2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu.

Fakülteden mezun olup diplomasını aldıktan sonra da kaymakamlık sınavlarına hazırlanmak yerine ailesinin yanına dönerek, yaylada çobanlık yapmaya devam etti.

7 manda ve 15 sığıra çobanlık yapıyor

Ailesiyle beraber beslediği 7 manda ve 15 sığıra çobanlık yapan Kılıç, yaptığı işten mutlu olduğunu ve bir gün hayalinin besi sığırcılığı tesisi kurmak olduğunu söyledi.

Her gün sabahın erken saatlerinde kalkarak gözü gibi baktığı sığırlarını otlatmaya çıkaran üniversite mezunu, azmi ile hem çevresindekilerin hem de ailesinin takdirini şimdiden toplamaya başladı.

Giresunlu genç üniversiteyi bitirdi, çobanlığa döndü VİDEO



“Üniversiteyi biraz arkadaş çevresi edinmek için okudum”

Hayatı kazanmak için üniversite bitirmenin şart olmadığını ifade eden Kılıç, “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden geçen dönem mezun oldum. Fakülteden mezun olduktan sonra kaymakamlık için de hazırlanabilirdim ancak ailemin yanına dönerek tamamen hayvancılığa yönelmek istedim. Üniversiteyi biraz arkadaş çevresi edinmek için okudum.

Sadece yaşadığım şehirden arkadaşım olacağına Türkiye’nin her yerinden arkadaşım olsun istedim. Hayatı kazanmak için üniversite okumak şart değil. Benim hayalim hayvancılıkla uğraşmak, herkesin de hayallerinin peşinden gitmesini isterim. Hayvancılığı seviyorum ve severek yapıyorum. Benim için sevdiğin işte başarı çok önemli.” dedi.

“Türkiye’nin tarımdan sonra en önemli gelir kaynağı”

İHA’ya konuşan Kılıç, “Özellikle günümüzde hayvancılık daha da önemli hale geldi. Yavaş yayaş hayvancılığı terk edenlerin yanı sıra yapmayı sürdürenler, bu işten kazançlı çıkıyor. Ben de bir gün ülkemizin en büyük besi sığırcılığı tesisini açmak isterim. Benim hayalim hedefim bu yönde. Üniversite bitiren gençlerin hayali masa başı işler olabilir ama bana göre ise hayvancılık Türkiye’nin tarımdan sonra en önemli gelir kaynağıdır.

“Hayvancılık, zahmetsiz ve kolay yapılacak bir iş”

Üstelik hayvancılık, zahmetsiz ve kolay yapılacak bir iş. Özellikle yaylalarda hayvancılık zor değil çünkü yaylalarda sabah sağımını yapıp, dışarı salıyorsun. Mandıralarda biraz daha masraflı ve zahmetli olabiliyor. Ancak biz biraz daha şanslıyız o konuda. Kışın 2, 3 ay köyde kalıyoruz sonra yılın büyük bir kısmını Kümbet Yaylası’nda geçiriyoruz. Aylarca bu yaylada hayvancılık yapıyoruz.” diye konuştu.

Geçimini peynir, süt ve çökelekten sağlıyor

Büyükbaş hayvanların sütünden ürettikleriyle geçimlerini sağladıklarını belirten Kılıç, “Hayvanlarımızın sütünden peynir, yağ ve çökelek yapıp satıyoruz. Yetiştirdiğimiz sığırlardan damızlık, kurbanlık ve et için sattıklarımız oluyor. Bunlar bizim geçinmemizi sağlıyor. Her geçen yıl büyükbaş hayvan sayımız artıyor. Eğer damızlık olarak satmamış olsak daha da artacaktır ancak bu biraz da imkan meselesi şimdilik imkanlarımıza göre yetiştiriyoruz. Zaman içerisinde hem imkanlarımızı hem de sığır sayımızı artırmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.