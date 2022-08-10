Giresun'un 200 yıllık tescilli Görele dondurması hayır için dağıtılıyor

Yöre halkı arasında "köy dondurması" olarak da bilinen Görele dondurması, yaz aylarında bolca tüketilmesinin yanı sıra bazı vatandaşlarca hayra dağıtılıyor.

Giresunluların "köy dondurması" olarak ifade ettiği "Görele dondurması", Türk Patent ve Marka Kurumunca 2019 yılında coğrafi işaret olarak tescillendi.

Temmuz ayından itibaren talebin arttığı dondurma; süt, şeker, salep ve meyan kökü kullanılarak hazırlanıyor.

Yörenin aranın lezzetlerinden Görele dondurması, yakınları adına hayır yapmak isteyen kişilerce ücreti ödenerek plastik kaselerde vatandaşlara dağıtılıyor.

200 yıldır köy dondurması kültürünün yaşatılıyor

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, yaklaşık 200 yıldır ilçede köy dondurması kültürünün yaşatıldığını söyledi.

Bu kültürü geleceğe aktarmak amacıyla yaptıkları çalışmalar sonucu dondurmanın coğrafi işaret tescilinin gerçekleştiğini belirten Tolga Erener, Görele dondurmasını Türkiye'ye tanıtmak istediklerini kaydetti.

"Şeker oranı o kadar düşük ki şeker hastaları da tüketebiliyor"

Görele Belediye Başkanı Erener, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle uyguladıkları Dondurma Park Projesi'ni tamamladıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada deneyim atölyemiz var, dondurmanın hangi safhalardan geçerek lezzete sunulduğunu anlatacağız, aynı zamanda otantik köy kulübelerine dondurmacılarımızı taşıyacağız. Halkımızın ve özellikle turistlerimizin beğenisine sunacağız.

Görele'den geçen herkesin dondurmamızı tatmasını istiyorum. Şeker oranı o kadar düşük ki şeker hastaları da tüketebiliyor. Karadeniz turuna çıkan turistler de mutlaka gelip Görele dondurmasını tatsınlar."





"'Sebil kültürü' devam ediyor"



Tolga Erener, Görele dondurmasında "sebil kültürü"nün de devam ettiğini belirterek, "Bir kişi annesinin ya da babasının hayrına dondurmacıya belli bir para verir ve dondurmacı da çağrı yapar, 'sebil' der, insanlar ücretsiz olarak o dondurmayı tüketirler." diye konuştu.

"Yaz aylarında iş yoğunluğunun artıyor"

Görele'de babasından öğrendiği dondurmacılık mesleğini 50 yıldır sürdüren Faik Abdal (60), yaz aylarında iş yoğunluğunun arttığını söyledi.

AA'nın haberine göre; ilçede "sebil dondurma kültürü"nün önemli bir yeri olduğunu belirten Abdal, "50-100 lira verip dondurma dağıtıyorlar. 5 lira, 10 lira veren de oldu, yolda bulduğu parayı getirip 'Bak bunu yolda buldum, al karşılığında dondurma ver.' diyen de oldu." ifadelerini kullandı.