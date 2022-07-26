Giysilerde kötü koku bırakan 6 çamaşır yıkama hatası

Giysileri yıkarken, çamaşır makinesinden temiz çıkmalarını bekleriz. Ancak bazen kötü sürprizler yaşanabilir ve en sık rastlananlardan biri yeni yıkanmış giysilerin üzerindeki kötü kokulardır...

Giysileri yıkarken doğal olarak çamaşır makinesinden temiz ve güzel kokulu çıkmaları beklenir. Ancak bazı durumlarda kötü sürprizler yaşanabilir ve en sık yaşananlarından biri yeni yıkanmış giysilerin üzerindeki kötü kokulardır.

Bu duruma neden olan ve kaçınmanız gereken yıkama hataları vardır.

Çamaşırlarınızda rutubet kokusu bırakan yanlış çamaşır yıkama uygulamaları yapıyor olabilirsiniz. İşte kıyafetlerinizden yayılan küf kokusunna neden olan yıkama ve kurutma hataları.

Çamaşır makinesinin aşırı yüklenmesi

Çamaşır makinesinin aşırı yüklenmesi makinenin verimini düşürür ve giysilerin etkili bir şekilde temizlenmesini engeller. Çok dolu bir makineden çıkan çamaşırların kuruması çok daha uzun sürer. Ve bu durum çamaşırlarda neme yol açarak küf kokusuna neden olur.

Hava eksikliği

Kurutma sırasında giysileriniz yeterince havalandırılmazsa nem oluşabilir. Zaman kazanma umuduyla tüm ıslak çamaşırlarınızı kurutucuya koymayın, çamaşırlarınız küf kokabilir.

Giysilerinize düzgün bir şekilde kurumaları için gereken zamanı verin. Giysilerinizi iç mekanda kurutuyorsanız serbest hava akışına izin vermek için odayı havalandırın. İyi havalandırma, kurutma kalitesi için önemlidir.

Nemli bir odada çamaşır kurutmak

Hava soğuk olduğunda banyo gibi bir odada çamaşır kurutmak aklınıza gelebilir. Ancak bunun bir hata olduğunu bilin. Bir süre sonra havasızlık kaçınılmaz olarak küf kokusuna neden olacaktır.

Çamaşır makinesini temizlememek

Çamaşır makineleri küf ve kalıcı bir kokuya neden olan nemi tutma eğilimindedir. Bunu önlemek için, kazanı silin ve deterjan çekmecesine birkaç yemek kaşığı karbonat döktükten sonra yüksek sıcaklıkta çalıştırın. Karbonat yalnızca bakterileri öldürmeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda makinenizin kokusunu da giderir.

Ayrıca her kullanım arasında cihazınızın kapağını aralık bırakmayı unutmayın. İyi havalandırma, kaliteli kurutma sağlar ve bu nedenle çamaşırlarınızın küf kokmasını önler. Ayrıca, tamburun lastik contalarının kir ve bakteri barındırabileceğini unutmayın. Bunları temizlemeyi ve dezenfekte etmeyi unutmayın.

Uygun olmayan miktarda deterjan kullanımı

Çok fazla deterjan kullanmanın size zaman ve verimlilik kazandıracağını düşünüyorsanız, tekrar düşünün. Çok fazla deterjan, yalnızca kiri ve kokuya neden olan bakterileri tutan köpükler oluşturacaktır.

Doğru miktarda deterjan kullanmak için etikete ve kapaktaki işaretlere bakmanız yeterlidir. Bakterileri daha iyi yok etmek için dayanabilecek kumaşlarda sıcak su kullanmayı tercih edin.

Sık sık yumuşatıcı kullanımı

Giysilerinizin daha iyi kokması ve yumuşaması için yumuşatıcı kullanıyor olabilirsiniz. Ancak sık kullanımı istenmeyen kokuları yok etmek yerine sadece maskeleyecektir. Bunun yerine, koku giderici ve dezenfekte edici beyaz sirkeyi tercih edebilirsiniz.

Yumuşatıcı kullanımından vazgeçemiyorsanız, bölmeye yumuşatıcıyla birlikte suyla seyreltilmiş birkaç damla esans yağı dökebilirsiniz. Kekik, nane, lavanta ve hatta okaliptüs yağları kullanabilirsiniz.