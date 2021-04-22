Gizemli hayırsever bakkal bakkal dolaşıp borçları kapattı

Denizli’de gizemli hayırsever, gittiği 4 bakkalda veresiye defterindeki vatandaşların toplam 20 bin TL tutarındaki borçlarını ödedi.

Ramazan ayı ile birlikte geçtiğimiz yıl birçok ilde bakkal esnaflarının veresiye defterini kapatan gizemli hayırsever yeniden harekete geçti.

Hayırsever bu kez Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Göveçlik Mahallesinde ortaya çıktı.

20 BİN TL ÖDEDİ

Mahallede bulunan 4 bakkala giden ve ismini açıklamak istemeyen hayırsever, girdiği bakkallardan veresiye defterlerini isteyerek 20 bin TL tutarındaki vatandaşların borçlarını ödedi.

Pandemi dönemiyle birlikte alım gücü düşen 100’e yakın vatandaşın borcunu ödeyen hayırsever ardından mahalleden ayrıldı.

"İNSANLARIN YÜZÜ GÜLDÜ"

İlk defa bir hayırseverin kendi dükkanına uğrayarak veresiye defterinde bulunan borçları ödendiğini belirten esnaf Olcay Kılıçarslan; “Biz bakkaldayken hayırsever geldi. Bize dedi ki Ramazan mübarek ay, veresiye defterini istedi. İlk önce biz şaşırdık, başımıza hiç böyle bir şey gelmedi. Defteri verdim, hesap falan yaptık, her şeyi hesapladık sonra toplamını söyledim. Herkesin hesabını kapattı, sonra bize bir kağıt verdiler kağıdın üzerinde ‘Bu bakkala olan tüm borçlarınız bir hayırsever tarafından ödenmiştir’ diye yazıyordu. Burası tekstil çalışanları, işçi kesimi var, genellikle onların hesapları vardı burada onların hesapları kapandı. İnsanların yüzü güldü, Allah razı olsun dediler, insanlar mutlu oldu.” diye konuştu.

"YAZIYI OKUYAN SEVİNDİ"

Bir diğer bakkal esnafı olan Şifa Sağ, “Hayırsever geldiğinde ‘defterinizi açınız, hesapları yapalım’ dedi. Hesabı yaptıktan sonra defteri aldı, ne kadar olduysa miktarı hepsini verdi. Ama kim olduğumu söylemeyin dedi. Birkaç gün sonra bir müşterim geldiğinde daha önceden ‘hesabımı çıkar’ demişti, bende burada bulunan yazıyı oku dedim. Yazıyı okuduktan sonra sevindi. ‘Allah razı olsun’ dedi. Böyle Ramazan gününde daha iyi oldu. Yazıyı görenlerde sevinmeye başladı. Hatta daha iyi oldu bizim için diyenler oldu. Hayırseverlerin yaptığı bu yardımdan dolayı kendilerinden Allah razı olsun diyorum. Burada 4 tane bakkala gitmişler, borçlarını ödemişler toplam 20 bin TL olduğu söylenildi.” dedi.









