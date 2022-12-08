Gizli sırlar ifşa olabilir! İşte 8 Aralık İkizler dolunayının Koç, İkizler, Oğlak ve diğer burçlara etkisi!

8 Aralık tarihinde yaşanacak dolunayın burçlara etkileri merak ediliyor. Özellikle ikizler burçları etkilenirken; Koç, Yengeç, Oğlak ve diğer burçları da derinden etkileyecek. İşte burçlara etkisi...

8 Aralık 2022 Perşembe tarihinde İkizler burcunda bir dolunay meydana geldi. Sabah saatlerinde gerçekleşen dolunayın burçlara etkileri ise merak ediliyor. Etkilerinin 3 gün ve üzeri süreceğini belirtilirken 5 Aralık – 11 Aralık tarihleri arasında dolunayın daha etkili olması bekleniyor. Dolunayda retro konumundaki Mars'ın başrolde olacak. Sınır dışında olan gezegenle de etkiyi yoğunlaştırırken dolunay, genel anlamda fikirsel çatışmalar ve kontrolsüz tepkiler sunabilecek.

Ayrıca İkizler burcundaki Mars sebebiyle iletişimde, ulaşımda ve teknolojide beklenmedik gelişmeler, problemler yaşanabilecek. İşte İkizler Dolunayı'nda burçların alacağı etkiler:

Yükselen Koç

Bu dolunay düşüncelerin oldukça aktif olduğu, iletişimin hızlandığı bir dönem olarak ifade edilebilir. Söz konusu dolunayda yakın çevreyle olan ilişkilerde sakinliği korumak sizin için önemli olacak. Ayrıca ileri dönük hedeflere dair gelişmeler de yine gündeme gelebilecek. Seyahatlerle veya ticaretle ilgili konularda da planda olmayan farklı değişiklikler yaşamanız mümkün gözüküyor.

Yükselen Boğa

Söz konusu dolunaydan kazançlarınız, sahip olduklarınız ve değerleriniz üzerinden etki almış olacaksınız. Özellikle para konularında hırsla karar almamaya gayret edin. Tecrübesine güvendiğiniz kişilerden iş hakkında destek alabilirsiniz.

Yükselen İkizler

Dolunayın etkisi İkizler burcu üzerinde yoğun olacak ve bireysel isteklerinize odaklanmaya başlayacaksınız. Özellikle ikili ilişkilerinizde sınırlarınızı korumanız gerekebilir. Ayrıca rekabet içeren düşmanca tavırlarla da karşı karşıya kalabilirsiniz.

Yükselen Yengeç

Kontrolünüz dışınızda gelişen olaylar daha çok gündemde olacak. Ayrıca bu dönemde, huzursuzluk veren konuları sonlandırma fırsatı da bulacaksınız. Özellikle yüzleşmelerden kaçmadan ilerlemek psikolojinize oldukça iyi gelecek. Ancak çalışma arkadaşlarınızla iletişimde sakin kalmaya dikkat etmelisiniz. Dolunayın 12. evinizde gerçekleşmesi sebebiyle arkanızdan çevrilen bazı işlerin ortaya çıkması da olası.

Yükselen Aslan

Özellikle arkadaş çevrenizde sizi rahatsız eden sorunların gündeme geleceği dolunay süreci, özel hayatınızla sosyal hayatınızı dengeleminize destek olacak. Bu dolunayda dostlarınızla işbirliği içinde olmaya gayret edin.

Yükselen Başak

Yükselen Başaklar, kariyer hayatıyla ya da statüsüyle ilgili kararlar alabilir. Ancak Mars'ın retro olması sebebiyle önemli değişimler için çok düşünerek adım atmaya dikkat edilmeli. Bu süreçte çalışma arkadaşlarının desteğinin alınması da mümkün.

Yükselen Terazi

Teraziler, özellikle hukuki konularla, yurt dışı bağlantılı işlerle veya aldığınız eğitimlerle ilgili haberler gelebilir. Ertelediğiniz bir seyahat de gündeminizde olabilir. Ancak dolunay sürecinde yakın arkadaşlarınızla veya kardeşlerinizle iletişim problemleri yaşamamaya dikkat edin.

Yükselen Akrep

Akreplerin finansal sorunları netleştirmesi gerekebilir. Harcamalarınız bu dönemde artabilir. Ayrıca ikili ilişkilerinizde sizi yıpratan konuları takıntı haline getirmemeniz ve daha sakin davranmanız tavsiye edilir.

Yükselen Yay

Bu dolunay Yayları ortaklıkları ve ikili ilişkileri üzerinden etkileyecek. Ayrıca evinizle ya da ebeveynlerinizle daha çok ilgilenmeniz gerekebilir. Yine İkizler dolunayı döneminde sağlığınıza da dikkat etmelisiniz.

Yükselen Oğlak

Yükselen Oğlaklar, çalışma hayatıyla ilgili ani gelişen durumlar karşısında bazı kararlar almak zorunda kalabilir. Ancak olayları iyi değerlendirmeden herhangi bir adım atılmamalı. Yine bu dönemde öğrenilen bilgiler eksik ya da yanlış olabilir.

Yükselen Kova

Kovaların aşk hayatınıza odaklanacağı bu dolunay ilişkileriyle ilgili bazı kararlar aldırabilir. Kova burçları gerçekçi düşünerek adım atmaya gayret etmeli. Ayrıca dolunay döneminde arkadaşlarınıza tutamayacağınız sözler vermemeye dikkat etmelisiniz.

Yükselen Balık

Yükselen Balıklar, "Toplumsal imajımı koruyayım" derken sevdiklerini ihmal etmemeye dikkat etmeli. Bu dolunayda iş-meslek alanında yeni projeler gelebilir, terfi imkanları da söz konusu olabilir. Ancak Balıklar bir uzman görüşü almadan yatırım yapmamalı ve sağlık kontrollerinizi ertelemeyip beslenme, spor konusuna hassasiyet göstermeli.