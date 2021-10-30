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    Göbeklitepe’de hafta sonu yoğunluğu

    UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, Cumhuriyet Bayramı tatiliyle birlikte 3 günlük tatili fırsat bilen vatandaşların akınına uğradı.
    • DHA
    • 30.10.2021 - 17:34
    • Güncelleme : 30.10.2021 - 17:52
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    Göbeklitepe’de hafta sonu yoğunluğu

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatiliyle birlikte 3 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar 'Tarihin sıfır noktası' diye anılan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe’ye akın etti.

    Hava sıcaklığının 23 dereceyi bulduğu Şanlıurfa'ya gelen ziyaretçiler neolitik döneme ait yabani hayvan figürlü 'T' biçimli dikili taşları ve tapınak kalıntılarını yakından görme fırsatını buldu.

    ZİYARETÇİLERDEN YOĞUN İLGİ

    Burada fotoğraf çektiren yerli ve yabancı ziyaretçiler, ören yerinin tarihi hakkında bilgi aldı.

    Ziyaretçiler, gördükleri tarihi alanların çok etkileyici olduğunu ve herkesin gelip görmesi gerektiğini söyledi.

    Göbeklitepe’de hafta sonu yoğunluğu VİDEO


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    Göbeklitepe’de hafta sonu yoğunluğu #5

    Göbeklitepe’de hafta sonu yoğunluğu #6

    Göbeklitepe’de hafta sonu yoğunluğu #7

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