Göç İdaresi KPSS şartsız personel alımı: Başvuru ekranı ve şartları 2021

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 10 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak. Peki, Göç İdaresi personel alımı şartları nelerdir? İşte başvuru ekranı ve şartları...

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, KPSS şartı aranmaksızın 10 sözleşmeli bilişim personeli alım ilanı yayımladı.

Söz konusu ilanda başvuru şartları ve başvuru şekline ilişkin tüm detaylar açıklandı. Başvuru değerlendirmelerinin ardından Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, adayları sınava çağıracak.

İlana başvuruda bulunmak isteyen adaylar, işe alım şartlarını ve detayları merak ediyor. Göç İdaresi personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Göç İdaresi personel alımı şartları nelerdir? araştırılıyor.

İşte başvuru ekranı ve detaylar...

GÖÇ İDARESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU 2021

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü sözleşmeli bilişim personeli alımı başvuruları, 26 Temmuz 2021 tarihi yani bugün itibariyle alınmaya başladı.

Adaylar, başvuru işlemlerini 1 Ağustos 2021 tarihi saat 23:59:59’a kadar Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek. Posta yolu veya bizzat yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.





GÖÇ İDARESİ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI ŞARTLARI

Genel şartlar şu şekilde;

1. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir.

2. Adayın; Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olması gerekir.

3. 2’nci maddede belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olunması gerekir. (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları, aylık brüt sözleşme ücret tavanının iki katı için başvuruda bulunabilir.)

4. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olması gerekir.

5. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları şartıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemesi gerekir.

GÖÇ İDARESİ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONEL ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

Göç İdaresi personel alımı başvuruları açıklandıktan sonra adaylar, yazılı sınava girecek. Yazılı sınav, 17 Ağustos 2021 Salı Günü İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (Çamlıca Mah. 122.Cadde No:4 Yenimahalle/ANKARA) adresinde gerçekleştirilecek.

Sınav saati, yazılı sınava girmeye hak kazanan aday listesi ile birlikte internet sitesinden duyurulacak. Sözlü sınav ise 26-27 Ağustos 2021 tarihlerinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (Çamlıca Mah. 122.Cadde No:4 Yenimahalle/ANKARA) adresinde uygulanacak.

Ayrıca adaylar, sınavlarına ilişkin bilgilerine Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabileceklerdir.

GÖÇ İDARESİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI

Başvuruların değerlendirmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla on katı aday yazılı sınava davet edilecek. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması durumunda, bu adayların tamamı sınava alınacak.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi internet sitesinden 9 Ağustos 2021 tarihinde duyurulacak. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgilerine Kariyer Kapısı üzerinden öğrenebilecektir.

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