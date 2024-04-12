Göç mevsimi yaklaştı! Giresun'da yayla yollarındaki karlar temizleniyor Bahar geldi, yurdun batısında ve güneyinde denize girilirken, Giresun'un yayla yollarından bazı yerlerde 2 metreyi bulan kar yığıntıların temizlenmesine devam ediliyor. Yakında başlayacak yaylalara göç öncesinde ulaşımı sağlamak için çalışmalar yürütülüyor.

AA

Giresun'da birkaç hafta sonra yaylalara göç başlayacak. Bazı vatandaşlar hayvan sürüleriyle, bazıları da bahçesinde ekim yapmak için yaylaya çıkacak.

Vatandaşların yayla ve obalara rahatlıkla çıkabilmeleri için Giresun'da kar nedeniyle kapalı yayla yollarını ulaşıma açmak için çalışma yapılıyor.

Ekipler, Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal beldesinde 2 bin rakım ve üzerindeki yayla yollarında iş makineleri yardımıyla karla mücadeleyi sürdürüyor.

Yollardaki kar temizleme çalışmaları sürüyor

Yetkililer, Güzyurdu, Yuva ve Hapan mahallelerinden Bektaş Yaylası ve diğer yaylalara ulaşan yollarda çalışma yaptıklarını belirttiyor.

Ekipler, yüksek rakımlı bölgelerde belirli noktalardaki kar yığınlarını kaldırıp yolların ulaşıma açılma faaliyelerini yürütüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)