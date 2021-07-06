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- Göğüs ağrısı yaşayanlar dikkat! İşte göğüs ağrısının nedenleri..
Göğüs ağrısı yaşayanlar dikkat! İşte göğüs ağrısının nedenleri..
- Haber Merkezi
- 06.07.2021 - 16:12
- Güncelleme : 06.07.2021 - 16:16
Göğüs ağrısının genellikle kalp krizi riskinden dolayı olduğu düşünülür ancak sadece kalp krizi göğüs ağrısına neden olmayabilir.
Göğüs ağrılarının kalp krizi dışında birçok nedeni olabilir ve bu nedenlerin tespit edilmesi için mutlaka bir doktora başvurulması gerekir.
Göğüs ağrısı yaşayanlar ise buna sebep olan nedenleri merak edip, araştırıyor.
Peki, göğüs ağrısının nedenleri nelerdir? Göğüs ağrısı belirtileri nelerdir? İşte detaylar...
GÖĞÜS AĞRISININ NEDENLERİ
Birçok farklı problem göğüs ağrısına neden olabilir. Göğüs ağrısı ciddi bir sağlık sorununu gösterebildiğinden, acil tıbbi yardım almak önemlidir. Göğüs ağrısı, insanların acil servise gitmesinin en yaygın sebeplerinden birisidir. Göğüs ağrısı nedenleri ise şu şekildedir;
- Kalp damar hastalıkları
- Kas iskelet sistemi zedelenmeleri
- Akciğer hastalıkları
- Mide bağırsak sistemi hastalıkları
- Panik atak
GÖĞÜS AĞRISININ BELİRTİLERİ
Göğüs ağrısı birçok farklı belirti ile ortaya çıkabilir. En çok görülen belirtileri ise şu şekilde;
- Nefes darlığı
- Soğuk terleme
- Baş dönmesi
- Zayıflık Yorgunluk
- Mide bulantısı ve kusma
- Ağza ekşi su veya asitli bir tat gelmesi
- Sadece yemek yedikten sonra ortaya çıkan ağrı
- Yutma güçlüğü Vücut konumuna bağlı olarak ağrı şiddetinde değişiklik
- Derin nefes alırken veya öksürürken artan ağrı
- Cilt döküntüleri
- Ateş Titreme Şiddetli öksürük
- Panik veya endişe duyguları
- Hızlı nefes alıp verme