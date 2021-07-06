Göğüs ağrısı yaşayanlar dikkat! İşte göğüs ağrısının nedenleri..

Göğüs ağrısı ciddiye alınması gereken ve günlük yaşantımızı etkileyen bir sorundur. İlk başlarda kalp krizi riskini akıllara getirmesine rağmen, göğüs ağrısının birden fazla nedeni bulunmaktadır.

Göğüs ağrısının genellikle kalp krizi riskinden dolayı olduğu düşünülür ancak sadece kalp krizi göğüs ağrısına neden olmayabilir.

Göğüs ağrılarının kalp krizi dışında birçok nedeni olabilir ve bu nedenlerin tespit edilmesi için mutlaka bir doktora başvurulması gerekir.

Göğüs ağrısı yaşayanlar ise buna sebep olan nedenleri merak edip, araştırıyor.

Peki, göğüs ağrısının nedenleri nelerdir? Göğüs ağrısı belirtileri nelerdir? İşte detaylar...

GÖĞÜS AĞRISININ NEDENLERİ

Birçok farklı problem göğüs ağrısına neden olabilir. Göğüs ağrısı ciddi bir sağlık sorununu gösterebildiğinden, acil tıbbi yardım almak önemlidir. Göğüs ağrısı, insanların acil servise gitmesinin en yaygın sebeplerinden birisidir. Göğüs ağrısı nedenleri ise şu şekildedir;

Kalp damar hastalıkları

Kas iskelet sistemi zedelenmeleri

Akciğer hastalıkları

Mide bağırsak sistemi hastalıkları

Panik atak

GÖĞÜS AĞRISININ BELİRTİLERİ

Göğüs ağrısı birçok farklı belirti ile ortaya çıkabilir. En çok görülen belirtileri ise şu şekilde;