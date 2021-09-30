Gökkuşağı renkli stres oyuncağı: Popit nedir, nasıl oynanır?

Son günlerde çarşı pazar her yerde karşımıza çıkan yeni nesil baloncuk oyuncağı "Popit" nedir ve nasıl oynanır merak ediliyor. İşte Popit hakkında bilmeniz gerekenler.

Stres çarkı, manyetik stres taşı, sıkma topları, su baloncukları, manyetik kum gibi rahatlatıcı oyuncaklar kervanına yeni katılan birisi var: Pop-It

Çocukluğunuzda baloncuklu ambalaj paketlerini patlatmayı sevenlerdenseniz, popit sayesinde tüm sıkıntılarınızı unutmaya hazır olun.

Pandemi döneminin oyuncağı diyebileceğimiz Popit veya orijinal adıyla Pop-It en popüler araçlardan biri haline gelmiş durumda.

Popit, #PopIt hashtag'inin 2,5 milyardan fazla görüntülenmesiyle TikTok'ta gerçekten popüler hale geldi. Küçük büyük her şekilde satılan popitler, telefon kaplarını bile süslüyor.

Peki nedir bu popit ve nasıl oynanır? Sağlığa zararlı mı?İşte merak edilenler...

POPİT STRES OYUNCAĞI NEDİR?

Popit, itildiğinde baloncuklu naylonun patlamasının duyusal hissini taklit eden plastik kabarcıklarla dolu bir silikondur.

Özellikle çıkardığı ses ile ASMR (Autonomous Sensory Meridian Reponse) denilen, Türkçesi ise Otonom Duyusal Meridyen Tepki olarak adlandırılan, insan beyninin dışarıdan gelen rahatlatıcı, duygusallaştırıcı seslere verdiği tepkiyi tetikler.

Oynanışı oldukça basit olan bu oyunda amaç; sıra kendinizdeyken bir sıra üzerinde patlatabileceğiniz kadar baloncuk patlatmaktır. Son baloncuğu patlatan, oyunu kaybeder.

POPİT ÖZELLİKLERİ

Mantık yürütmenizi geliştirir, matematiksel kabiliyetlerinizi arttırır, beyninizi geliştirir ve korur.

Basarak oynanan bu oyuncak, yumuşak ve kullanışlıdır. Hafif, katlanabilir ve taşınabilir olduğundan kolayca taşıyabilir ve saklayabilirsiniz.

İstediğiniz yerde istediğiniz zaman oynayabilirsiniz. Evde, ofiste, okulda, seyahatte, partide, ve birçok yerde arkadaşlarınız ya da ailenizle oynayabileceğiniz bir oyuncaktır.

Genç yaşlı herkesin oynayabileceği, oynarken stress atabileceği bir oyuncaktır. 3 yaş ve üstü için uygundur.

POPİT OYUN KURALLARI

1. Sırası gelen oyuncu dilediği sayıda balonu aynı sırada olmak koşulu ile basarak patlatır.

2. Her oyuncu aynı anda 1 balona basabildiği gibi yine 1-3 adet balona birbiri ile bağlantılı olması şartı ile basabilir. Yine balonlar aynı sırada olmalıdırlar.

3. En son balonu patlatan oyunu kaybeder.

4. Kendi ayrı kurallarınızı da oluşturup oynayabilirsiniz.

POPİT SAĞLIĞA ZARARLI MI?

Dikkat eksikliği ve stresin giderilmesine, vücut koordinasyonunun gelişimine yardımcı olan bu ürün ile odağınızı artırabilirsiniz. Özellikle çocukların duyusal dokunsal deneyimlerini arttırmak için tercih edilen popit, her eve girmeye başladı bile. Tabi bu konuda ebeveynlerin sağlık yönünden endişeleri de artıyor.

Popit tarzındaki oyuncaklar, sağlık uzmanları tarafından kaygı veya duyusal güçlükleri olan çocuklara yardım etmenin bir yolu olarak kullanılmıştır. Ancak ailelerin tedirgin olduğu konu oyuncağın silikon maddesinden yapılması. Bu noktada güvenilir ve malzemesi belli bir yerden alışveriş yapmanız tavsiye ediliyor.

Silikondan üretilen ürünler, tatsız olduğundan, ağıza temas etse bile insan veya hayvanlara herhangibir zararı yoktur. Ancak yine de oyun sonrası ellerinizi dezenfekte etmekte de fayda var.