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- Gökkuşağı şemsiyesi kullanan amca
Gökkuşağı şemsiyesi kullanan amca
Birilerinin propaganda amacıyla kullandığı şemsiyeler, bazı insanlar tarafından bilinçsiz olarak kullanılıyor.
- 24.09.2022 - 17:04
Yaz ayları geride kaldı, Türkiye'nin farklı noktalarında yağışlı havalar etkisini göstermeye başladı. İnsanlar ani başlayan yağmurlarda hemen eline bir şemsiye alıveriyor.
Ne olduğunu anlayınca kapattı
Adını geçirdiğimizde internet ortamında engellemelerle maruz kaldığımız birilerinin kullandığı gökkuşağı renkli şemsiyeler, yaşlı bir amcanın elinde görüldü.
Bilinçsiz bir şekilde birilerinin propagandasına alet olan yaşlı amca, işin aslını öğrendiğinde şemsiyeyi kapatarak ıslanmayı tercih etti.