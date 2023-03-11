Göklerin parlayan yıldızları... EFSANELER: İlk kadın pilotlar Elinin değdiği her alan umut ve güzellik veren kadınlar, gökyüzünde de ışıl ışıl parlıyor. Kadınların başarılarını görmek için göklere bakmak yeter. Çünkü bu defa konumuz: Kadın pilotlar!

Pilotluk oldukça önemli bir meslek. Her yiğidin harcı değil dediklerinden hani..

Ancak gittikleri her yere umut, güzellik ve sıcaklık götüren kadınlar, bu mesleği de es geçmedi.

Göklerin yıldızları olmayı başaran bazı kadınlar var. Üstelik yaşadıkları döneme inat bunu yapanlar...

Hikayeleri ve göklerdeki güçlerini gösteren bu kadınların dönemine göre sayıları az.

Anvcak sayıları az olmasına rağmen, bu cesareti gösteren ve göklerde bir kuş gibi süzülen kadınlarımızı tebrik ediyoruz!

Bu kadınlardan ilki: Raymonde de Laroche

1910 yılında göklerde ilk kez süzülen Raymonde de Laroche, ilk kadın pilot sorusuna cevap veriyor. Paris'te bir tesisatçı kızı olarak dünyaya gelen Raymonde de Laroche, spora bir hayli düşkündü.

Hareketli bir çocuk olan Raymonde de Laroche, birçok farklı alana yönelmiş ve kendisine en uygun olan yeri yani gökleri seçmiş!

Başarılı bir havacı olan arkadaşından dersler alan Raymonde de Laroche, göklerde efsanelere neden olmuş. Ayrıca bir dönem aktris olarak da çalışmış. Bu arada sertifikalı ilk kadın pilot olduğunu da ekleyelim. Bir de başarıları var tabii..

1913 tarihinde katıldığı Kadınlar Kupası’nda 4 saatin üzerinde uçarak yarışmayı kazandı.

1919 yılında 323.5 km mesafeyi hiç durmadan uçarak en uzun uçuşu gerçekleştiren kadın ve 4 bin 785 km irtifaya ulaşarak da bir rekora imza attı.

Türkiye’deki ilk kadın pilot Bedriye Tahir Gökmen

Soyadı kanunu çıkmadan önce Bedriye Tahir Gökmen'e "Gökmen Bacı" diyorlardı.Uçmaya büyük bir tutkusu vardı.

Bunu da 1932 yılında Vecihi Hürkuş’un kurduğu ilk Türk sivil havacılık okulu olan Vecihi Sivil Tayyare Mektebi’ne kayıt olarak gerçekleştirdi.

Bedriye Tahir, havacılık uğraşısı yüzünden çok tepki aldı, engellemelerle karşılaştı. Havacılık ile uğraştığı için aylığından ceza kesildi, sonunda işinden kovuldu.

Ama tarihe geçmeyi başardı. Bu arada havacılık kariyeri bir süre sonra sonlanan Gökmen'in daha sonra ne yaptığı ise bilinmiyor.

Dünyanın en ünlü kadın pilotu Amelia Earhart

Atlas Okyanusu'nu tek başına geçti ve kadınların gücünü bir kez daha gösterdi.Aslında onu ünlü yapan birçok sebep var. Başarıları gözleri yaşartacak kadar çok.

Columbia Üniversitesi’nde öğrenciyken ilk kez uçma fırsatı yakalamış ve 1921 yılında havacılık eğitimine başlamış. 1. Dünya Savaşı'nda ise hemşirelik yaptı.

Ancak acı bir gerçek var Ameilia ile ilgili... 2 Temmuz 1937'de Howland Adası'na giderken kayboldu, 20 Haziran 1938'de öldüğü ilan edildi. Bu kaybın gizemi haal daha çözülemedi.

Sabiha Gökçen!

İlk savaş pilotu olan Sabiha Gökçen, göğsümüzü kabartan isimlerden birisi. Kendisini bu nedenle sona sakladık. Kadınların her alanda var olduğunu gösteren oldukça güçlü bir karkater Sabiha Gökçen...

Mustafa Kemal Atatürk’ün sekiz manevi evladından birisi olan Sabiha kariyeri boyunca 8.000 saat civarı uçuş gerçekleştirdi ve 32 farklı askeri operasyona katıldı.

Çok büyük başarılara imza atan Sabiha Gökçen'in kazandığı ödüllerden birisini not edelim;

1996'da havacılık kariyerinin en büyük ödülünü aldı. Amerikan Hava Kurmay Koleji'nin mezuniyet töreni için düzenlenen Kartallar Toplantısı'nın onur konuğu oldu ve Maxwell Hava Üssü'ndeki törende "Dünya tarihine adını yazdıran 20 havacıdan biri" seçildi. Bu ödüle layık görülen ilk ve tek kadın havacı oldu.