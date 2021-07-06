Gökyüzünün en parlak yıldızı Sirius, Güneş ile kavuşuyor

Gökyüzünün en parlak yıldızı Sirius, Güneş ile kavuşuyor

Bugün senede bir defa olan ve Kuran-ı Kerim'de de adı geçen Sirius ile güneş kavuşumu gerçekleşiyor. Bu kavuşumun olduğu gün eski uygarlıklardan beri en şanslı gün olarak bilinir.

Bugün gökyüzünün en parlak yıldızı Sirius ile güneş kavuşuyor.

Senede bir defa gerçekleşen bu kavuşum yılın en şanslı günü olarak tanımlanıyor.

Kuran-ı Kerim'de Güneş'ten sonra adı geçen tek yıldız olan Sirius, tüm medeniyetlerde 'kutsal yıldız' olarak bilinir.

KURAN-I KERİM'DE SİRİUS (Şİ'RA) YILDIZI

Sirius (Şi’ra) yıldızının Kuran’da geçmesinin önemli bir anlamı vardır. Sirius yıldızı görünür bakımından gökyüzündeki en parlak yıldız olup Canis Major Takımyıldızı'ndadır. Bize 8,6 ışık yılı uzaklıkta olan Sirius, Orion Takımyıldızı'nın yanında çıplak gözle rahatlıkla görülebilir.

Eski uygarlıklardan günümüze kadar bu yıldıza tapan kavimler mevcut. Kuran-ı Kerim'de yer alan ayette, bu yıldızın Rabbi’nin de Allah olduğu belirtilmektedir.

53. sure olan Necm (Yıldız) suresinin 49. ayeti şu şekildedir:

“ve muhakkak ki Şi'ra yıldızının Rabbi de O'dur.”





ESKİ UYGARLIKLARDA SİRİUS-GÜNEŞ KAVUŞUMU

Sirius, Türk kültüründe Akyıldız yani Anakurt ‘Asena’ olarak geçer.

İnsanlar iyi talih ve güzellikler için dua eder, o gün akıldan geçen tüm düşüncelerin hızla gerçekleşeceğine inanırlarmış. Niyet kapılarının aralanması, arınma, iyilik yapmak, ibadet etmek, meditasyon yapmak bu kavuşumda önemli sayılırmış.

KAVUŞUMUN ETKİSİNİ 3-7 TEMMUZ ARASI HİSSEDECEĞİZ

Sirius ve Güneş kavuşumunun olduğu gün, astrolojide de bir yıllık kaderin yazıldığı önemli bir gün olarak bilinir. Tam kavuşum 6 Temmuz 2021 olmasıyla beraber etkisini 3-7 temmuz arasında gösterir.

BUGÜN YAPILAN İYİLİKLER MİSLİYLE KARŞILIĞINI BULACAK

Özellikle bu günlerde hayır işlerinde bulunmak faydalı olacaktır. Hasta, düşkün birine yardım, dul ve yetimlere destek, sokak hayvanlarına yapacağınız iyilik misli ile karşılığını bulacaktır.

Bugünlerde yapacağımız hayır işi, dua ve dileklerimizin karşılığını bulacağı umulur. Ağzımızdan çıkan her söze ve dileklerimize dikkat etmekte, hayırlı olanı dilemekte fayda var.

BUGÜN BİREYSEL OLARAK YAPABİLECEKLERİMİZ

Duş alınabilir. Tuz negatif enerjiyi aldığı için denize girebilir ya da tuz banyosu yapabilirsiniz.

Adaçayı, defne ve üzerlik otundan tütsü yaparak enerjinizi dengeleyebilirsiniz.

Dua, meditasyon ve ritüel yapabilirsiniz.