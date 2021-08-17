Marmara Depremi'nin ardından Kocaeli'deki çadır kenti ziyaret eden dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın kucağına alıp severken burnunu sıkmasıyla tanınan Erkan Işık, artık üniversiteye gidecek.

17 Ağustos 1999, saat 03:02. Türkiye acı dolu bir felakete uyandı. 7.4 büyüklüğündeki Marmara-Gölcük depreminde resmi rakamlara göre 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti. Yüz binlerce insan yaralandı ya da sakatlandı.

CLINTON'IN BURNUNU SIKAN "ERKAN BEBEK" ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ OLACAK

Bugün halen bölgede izlerini taşıyan depremin birkaç ay sonrasında, Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki çadır kenti ziyaret eden dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın kucağına alıp severken burnunu sıktığı anlarda fotoğrafı çekilen ve "Erkan bebek" olarak tanınan Erkan Işık, üniversite okumak için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihlerini yapmaya hazırlanıyor.

Gölcük depreminin simge isimlerinden 'Erkan bebek' üniversiteli olacak ViDEO

ERKAN, ARTIK 22 YAŞINDA

Türkiye, "Erkan bebeği" gazetelerin neredeyse tüm sayfalarını, televizyonların tüm yayın akışını deprem faciasına ayırdığı o dönemde, birinci sayfalarda yayınlanan fotoğrafıyla tanıdı.

Fotoğrafın gazetelerde yayınlanmasıyla o günlerde adı duyulan "Erkan bebek", şimdi 22 yaşında. Dönemin tanıkları tarafından hala tanınan, adı söylendiğinde herkesin hatırladığı Erkan Işık, çiğ köfte salonu işleten ailesine destek olurken, bir yandan da üniversiteye hazırlandı.

Yaklaşık 6 ay önce vatani görevini de tamamlayan Işık, insan kaynakları yönetimi veya radyo ve televizyon programcılığı bölümü okumak için şimdilerde YKS tercihlerini yapacak.

4 YILLIK BİR ÜNİVERSİTE HAYALİ VAR

Erkan Işık, 22 yıl önce Türkiye'nin büyük bir afet yaşadığını, o günlerin herkes gibi kendisi için de kötü anı olduğunu söyledi.

Işık, depremde çadır kenti ziyaret eden Clinton'un kucağına alarak sevdiği sırada burnunu sıkmasıyla tanındığını ifade etti.

Askerliğini 6 ay önce tamamladığını aktaran Işık, "Üniversite okuma hayalim var ama bu sürede sınava çalışamadım. Şu anda çalışıyorum ama istediğim sonuç olmasa da barajı geçtim. 2 yıllık üniversite okumak istiyorum. Sonra da hedefim, bunu 4 yıllığa taşımak ve iş hayatına atılmak olacak." dedi.

TERCİHİ İNSAN KAYNAKLARI YA DA RADYO TV PROGRAMCILIĞI

Işık, insan kaynakları yönetimi veya radyo ve televizyon programcılığı alanında eğitim almak istediğini ifade ederek, bu alanlarda tercih yapacağını kaydetti.

"DEVLETİMİZ, AFETLERİN ÜSTESİNDEN GELECEKTİR"

Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta yaşanan sel felaketlerine çok üzüldüğünü ifade eden Işık, şu duyguları paylaştı:

"Devletimiz, bu afetlerin üstesinden gelecektir, oradaki insanlarımızın yaralarını saracaktır. Can kayıplarımız oldu, onlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bunlar dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanıyor. Önlemler alarak bu afetleri daha rahat atlatabiliriz. Aklımız, fikrimiz, gönlümüz sel bölgesinde."