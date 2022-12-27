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    Gölcük Tabiat Parkı kara teslim oldu

    Kentte başlayan kar yağışı, Gölcük Tabiat Parkı'nı etkisi altına aldı. Ortaya çıkan manzaralar, ziyaretçileri adeta mest etti.
    • 27.12.2022 - 17:07
    • Güncelleme : 27.12.2022 - 17:23
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    Gölcük Tabiat Parkı kara teslim oldu

    Yurdun birçok kesiminde etkili olan kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

    Bir eşsiz manzara da Bolu'dan geldi.

    Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Gölcük Tabiat Parkı, 4 mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlıyor.

    Sararan yapraklar beyaza büründü

    Doğa tutkunları ve fotoğrafçıların vazgeçilmez rotaları arasında yer alan tabiat parkı, çam ormanlarının içinde saklı doğasıyle yoğun ilgi görüyor.

    Bahar aylarında sararan yapraklar, şimdilerde beyazla kaplanmış durumda.

    Gölcük Tabiat Parkı kara teslim oldu VİDEO

    Gölcük Tabiat Parkı kara teslim oldu #1

    Ziyaretçiler doğanın keyfini çıkardı

    Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki tabiat parkında, dün kar yağışı başladı.

    Hafta içi olması sebebiyle tabiat parkına gelen az sayıda ziyaretçi, doğanın keyfini çıkardı.

    DHA'nın aktarımına göre; çevresi çam ormanlarıyla kaplı doğa harikası, kış aylarında kar yağışıyla daha da güzelleşirken, ziyaretçiler hayran kaldı.

    Gölcük Tabiat Parkı kara teslim oldu #2

    Gölcük Tabiat Parkı kara teslim oldu #3

    Gölcük Tabiat Parkı kara teslim oldu #4

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