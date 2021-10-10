Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunu değerlendirmek isteyenlerin akınına uğradı. Yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi gören park, doğal güzelliği ile gelenlere tadına doyulmaz bir manzara sunuyor.

Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden olan Gölcük Tabiat Parkı, ziyaretçi akınına uğruyor.

Sonbahar aylarında ayrı bir güzelliğe bürünen park, hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlarla doldu.

Güneşli havayı fırsat bilenler parka akın ederken, o anları çektikleri fotoğraf kareleri ile ölümsüzleştirdi.

Tatillerini yeşilliğin içinde geçirmek isteyenler, güneşli havada göl çevresinde tur atarak keyifli anlar yaşadı.

"BU SENE ÇOK YOĞUNDU"

Gölcük Tabiat Parkı’nda işletmeci olan Mutlu Kabacık, “Bolu sonbahara güzel ev sahipliği yapıyor. Ağaçlar yavaş yavaş sararmaya başladı. Hafta sonu özellikle pazar günleri yoğun ilgi var.

İl dışından çok gelen insanlar oluyor. Bu sene çok yoğundu. Özellikle pandemiden sonra insanlar kendisini sokağa attı. Çok yoğun bir sezon geçirdik. Yavaş yavaş da kış sezonuna geliyoruz.” dedi.

Gölcük Tabiat Parkı'na tatilci akını VİDEO

"GÜZEL HAVAYI FIRSAT BİLDİK"

Hafta sonu tatili için Tekirdağ’dan arkadaşlarıyla birlikte Gölcük’e gelen Osman Gülhan ise "Buraya ikinci gelişimiz. Burayı diğer yerlerden güzel bulduğumuz için hafta sonu gelelim dedik. Havayı fırsat bildik" ifadelerini kullandı.