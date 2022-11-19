Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, ara tatilde ziyaretçi akınına uğradı. Doğa yürüyüşü yapan aileler, manzaraya karşı fotoğraf çekilerek o anları ölümsüzleştirdiler.

Okullarda birinci dönem ara tatili 12 Kasım'da başladı...

Öğrencilerin ve ebeynlerin heyecanla beklediği tatil, 21 Kasım pazartesi günü sona eriyor.

9 günlük tatili fırsat bilen aileler, keyifli rotalar belirledi.

Gölcük Tabiat Parkı'nda ziyaretçi akını

Çocuklarını okul stresi ve ders yoğunluğundan uzaklaştırmak isteyen ebeveynler, Gölcük Tabiat Parkı'na rağbet gösterdi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Bolu'daki tabiat parkı, çam ormanlarının içinde saklı doğasında ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bisiklet turu yaptılar

Burada keyifli vakit geçiren misafirler, çocuklarıyla göl çevresinde yürüyüş yaptı.

Kimisi de göl kenarında golf arabaları ve bisikletlerle gezmeyi tercih etti.

Gölcük Tabiat Parkı'nda ara tatil yoğunluğu VİDEO



O anları ölümsüzleştirdiler

DHA'nın aktarımına göre; manzaraya karşı bol bol fotoğraf çektiren aileler ara tatilin tadını doyasıya çıkardı.





























