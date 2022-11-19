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- Gölcük Tabiat Parkı'nda ara tatil yoğunluğu
Gölcük Tabiat Parkı'nda ara tatil yoğunluğu
- 19.11.2022 - 16:12
- Güncelleme : 19.11.2022 - 16:28
Okullarda birinci dönem ara tatili 12 Kasım'da başladı...
Öğrencilerin ve ebeynlerin heyecanla beklediği tatil, 21 Kasım pazartesi günü sona eriyor.
9 günlük tatili fırsat bilen aileler, keyifli rotalar belirledi.
Gölcük Tabiat Parkı'nda ziyaretçi akını
Çocuklarını okul stresi ve ders yoğunluğundan uzaklaştırmak isteyen ebeveynler, Gölcük Tabiat Parkı'na rağbet gösterdi.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Bolu'daki tabiat parkı, çam ormanlarının içinde saklı doğasında ziyaretçilerini ağırlıyor.
Bisiklet turu yaptılar
Burada keyifli vakit geçiren misafirler, çocuklarıyla göl çevresinde yürüyüş yaptı.
Kimisi de göl kenarında golf arabaları ve bisikletlerle gezmeyi tercih etti.
Gölcük Tabiat Parkı'nda ara tatil yoğunluğu VİDEO
O anları ölümsüzleştirdiler
DHA'nın aktarımına göre; manzaraya karşı bol bol fotoğraf çektiren aileler ara tatilin tadını doyasıya çıkardı.