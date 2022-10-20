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- Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbahar şöleni
Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbahar şöleni
- 20.10.2022 - 13:52
- Güncelleme : 20.10.2022 - 14:38
Yurt genelinde sonbahar manzaraları eşsiz güzellikler sunmaya devam ediyor.
Bunlardan biri de Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı...
Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki tabiat parkı, 4 mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor.
Renk cümbüşü...
Bölge halkı ve çevre illerden yoğun ilgi gören Gölcük Tabiat Parkı'nda hakim olan sarı, yeşil ve kahverengi tonları, sonbaharda aylarında adeta görsel şölen sunuyor.
Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbahar şöleni ViDEO
Fotoğraf tutkunlarından yoğun ilgi görüyor
Yaz ve kış aylarında sıkça kaçamak yapılan bölge, sonbahar aylarında da özellikle fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
Hafta sonları doğa turları yapmak isteyenler, göl çevresinde yürüyüş ve piknik yaparak stres atma imkanı buluyor.
Sakinliği tercih edenlerin gözde alanı
Aynı zamanda ziyaretçiler, eşsiz manzaraya karşı iskele ve göl çevresinde fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor.
Kalabalık ortamlardan uzaklaşmak isteyen doğaseverlerin gözde alanları arasında bulunan tabiat parkından kareler...