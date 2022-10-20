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    Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbahar şöleni

    Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbahar şöleni

    Sonbaharın gelmesiyle birlikte, tüm yurtta kartpostallık manzaralar ortaya çıkmaya başladı. İşte Gölcük Tabiat Parkı'ndan sonbahar manzaraları...
    • 20.10.2022 - 13:52
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 14:38
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    Yurt genelinde sonbahar manzaraları eşsiz güzellikler sunmaya devam ediyor.

    Bunlardan biri de Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı...

    Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki tabiat parkı, 4 mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor.

    Renk cümbüşü...

    Bölge halkı ve çevre illerden yoğun ilgi gören Gölcük Tabiat Parkı'nda hakim olan sarı, yeşil ve kahverengi tonları, sonbaharda aylarında adeta görsel şölen sunuyor.

    Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbahar şöleni ViDEO

    Gölcük Tabiat Parkı nda sonbahar şöleni #1

    Fotoğraf tutkunlarından yoğun ilgi görüyor

    Yaz ve kış aylarında sıkça kaçamak yapılan bölge, sonbahar aylarında da özellikle fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

    Hafta sonları doğa turları yapmak isteyenler, göl çevresinde yürüyüş ve piknik yaparak stres atma imkanı buluyor.

    Gölcük Tabiat Parkı nda sonbahar şöleni #2

    Sakinliği tercih edenlerin gözde alanı

    Aynı zamanda ziyaretçiler, eşsiz manzaraya karşı iskele ve göl çevresinde fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor.

    Kalabalık ortamlardan uzaklaşmak isteyen doğaseverlerin gözde alanları arasında bulunan tabiat parkından kareler...

    Gölcük Tabiat Parkı nda sonbahar şöleni #3

    Gölcük Tabiat Parkı nda sonbahar şöleni #4

    Gölcük Tabiat Parkı nda sonbahar şöleni #5

    Gölcük Tabiat Parkı nda sonbahar şöleni #6

    Gölcük Tabiat Parkı nda sonbahar şöleni #7

    Gölcük Tabiat Parkı nda sonbahar şöleni #8

    Gölcük Tabiat Parkı nda sonbahar şöleni #9

    Gölcük Tabiat Parkı nda sonbahar şöleni #10

    Gölcük Tabiat Parkı nda sonbahar şöleni #11

    Gölcük Tabiat Parkı nda sonbahar şöleni #12

    Gölcük Tabiat Parkı nda sonbahar şöleni #13

    Gölcük Tabiat Parkı nda sonbahar şöleni #14

    Gölcük Tabiat Parkı nda sonbahar şöleni #15

    Gölcük Tabiat Parkı nda sonbahar şöleni #16

    Gölcük Tabiat Parkı nda sonbahar şöleni #17

    Gölcük Tabiat Parkı nda sonbahar şöleni #18

    Gölcük Tabiat Parkı nda sonbahar şöleni #19


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