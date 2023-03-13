Gölcük Tabiat Parkı'ndan kar manzaraları Bolu'da, çam ormanlarının arasındaki doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışıyla beyaza büründü.

Türkiye genelinde kar yağışlı hava yüksek kesimlerde etkili oluyor.

Ülkenin en önemli geçiş noktalarından biri olan Bolu'da da kar yağışı sürüyor.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Eşsiz kar manzaraları

Parta kar örtüsüyle birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Hafta içi olması nedeniyle tabiat parkına gelen az sayıda ziyaretçi, kar manzaralarının ve doğanın keyfini çıkardı.

Çevresi çam ormanları ile kaplı doğa harikasında kar kalınlığı 5 santime ulaştı.