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    Gölcük Tabiat Parkı'ndan sonbahar manzaraları

    Parkta sarı, yeşil ve kahverenginin tonları iç içe görüntülendi. Ortaya çıkan manzara, ziyaretçileri büyülüyor.
    • AA
    • 21.10.2021 - 10:11
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 10:46
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    Gölcük Tabiat Parkı'ndan sonbahar manzaraları

    Sonbaharın gelişiyle birlikte Bolu'nun ünlü Gölcük Tabiat Parkı, ayrı bir güzelliğe kavuştu.

    "Orman denizi" olarak bilinen ve yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu'da sedir, çınar, göknar, meşe ve kayın gibi ağaçlar, sonbaharla birlikte adeta renk cümbüşü oluşturuyor.

    FARKLI RENKLER İÇ İÇE

    Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen Gölcük Tabiat Parkı'nda sarı, yeşil ve kahverenginin tonları iç içe görülebiliyor.

    Gölcük Tabiat Parkı ndan sonbahar manzaraları #1

    ZİYARETÇİLERİNE GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR

    Hazan renklerine bürünen tabiat parkı, ziyaretçilerine göl çevresinde, görsel şölen eşliğinde yürüyüş yapma imkanı sunuyor.

    Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbaharın renkleri, drone ile görüntülendi.

    Gölcük Tabiat Parkı'ndan sonbahar manzaraları VİDEO

    Gölcük Tabiat Parkı ndan sonbahar manzaraları #2

    Gölcük Tabiat Parkı ndan sonbahar manzaraları #3

    Gölcük Tabiat Parkı ndan sonbahar manzaraları #4

    Gölcük Tabiat Parkı ndan sonbahar manzaraları #5

    Gölcük Tabiat Parkı ndan sonbahar manzaraları #6

    Gölcük Tabiat Parkı ndan sonbahar manzaraları #7

    Gölcük Tabiat Parkı ndan sonbahar manzaraları #8

    Gölcük Tabiat Parkı ndan sonbahar manzaraları #9

    Gölcük Tabiat Parkı ndan sonbahar manzaraları #10

    Gölcük Tabiat Parkı ndan sonbahar manzaraları #11

    Gölcük Tabiat Parkı ndan sonbahar manzaraları #12

    Gölcük Tabiat Parkı ndan sonbahar manzaraları #13

    Gölcük Tabiat Parkı ndan sonbahar manzaraları #14

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