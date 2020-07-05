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    Gölcük, tatilcilerin ilgi odağı oldu

    Jandarma, vatandaşları salgın tedbirlerine uymaları konusunda uyardı.
    • AA
    • 05.07.2020 - 17:20
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    Gölcük, tatilcilerin ilgi odağı oldu #1

    Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda, koronavirüs sonrası dönemde hareketlilik yaşanıyor.

    Ankara ile İstanbul arasında yer alan ve kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan, "tabiatın kalbi" olarak adlandırılan Gölcük Tabiat Parkı, normalleşmeyle birlitke hafta sonunda yerli ve yabancı tatilcilerin gözde mekanı oldu.

    Günübirlik tatil için gelenler, göl çevresinde yürüyüş ve piknik yaparak, bisiklete binerek, gölden oltayla balık tutarak keyifli vakit geçirdi.

    MASKE VE SOSYAL MESAFE UYARISI

    Tabiat parkına gelen tatilcilerin piknik alanlarında yoğunluğa neden olmaması için bazı bölgeler bantlarla çevrilerek kapatıldı.

    Jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklara bağlı ekipler, ziyaretçileri sosyal mesafe kuralına uymaları, maske takmaları ve orman içerisinde ateş yakmamaları konusunda sık sık uyarıyor.

    Gölcük, tatilcilerin ilgi odağı oldu #2

    Gölcük, tatilcilerin ilgi odağı oldu #3

    Gölcük, tatilcilerin ilgi odağı oldu #4

    Gölcük, tatilcilerin ilgi odağı oldu #5

    Gölcük, tatilcilerin ilgi odağı oldu #6

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