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Göle'de termometreler eksi 10'u gördü
Ardahan'da soğuk hava etkisini artırmaya başlarken, Göle ilçesinde termometreler eksi 10'u gösterdi.
- İHA
- 25.11.2021 - 02:24
Kentte etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Göle’de dün gece hava sıcaklığı, sıfırın altında 10, kent merkezinde ise sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldü.
KIRAĞI GÜZEL GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU
Göle ilçesinde kırağı nedeniyle beyaza bürünen ağaç ve bitkiler ise güzel görüntüler oluşturdu.
Göle'de termometreler eksi 10'u gördü - Video