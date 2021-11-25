Ardahan'da soğuk hava etkisini artırmaya başlarken, Göle ilçesinde termometreler eksi 10'u gösterdi.

Kentte etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Göle’de dün gece hava sıcaklığı, sıfırın altında 10, kent merkezinde ise sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldü.

KIRAĞI GÜZEL GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

Göle ilçesinde kırağı nedeniyle beyaza bürünen ağaç ve bitkiler ise güzel görüntüler oluşturdu.

Göle'de termometreler eksi 10'u gördü - Video