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    Göle'de termometreler eksi 10'u gördü

    Ardahan'da soğuk hava etkisini artırmaya başlarken, Göle ilçesinde termometreler eksi 10'u gösterdi.
    • İHA
    • 25.11.2021 - 02:24
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    Göle'de termometreler eksi 10'u gördü

    Kentte etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Göle’de dün gece hava sıcaklığı, sıfırın altında 10, kent merkezinde ise sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldü.

    KIRAĞI GÜZEL GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

    Göle ilçesinde kırağı nedeniyle beyaza bürünen ağaç ve bitkiler ise güzel görüntüler oluşturdu.

    Göle'de termometreler eksi 10'u gördü - Video

    Göle de termometreler eksi 10 u gördü #1

    Göle de termometreler eksi 10 u gördü #2

    Göle de termometreler eksi 10 u gördü #3

    Göle de termometreler eksi 10 u gördü #4

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