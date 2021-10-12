İster bir golf tutkunu olun, ister bir mağazada bir golf topu görün genellikle akla takılan tek soru "neden çukurlu" bir yüzeyi olduğudur. İşte golf toplarındaki çukurların sebebi...

Golf sporuyla yakından ilgilenmeyen herkesin de aklında yer edinmiş bir soru var: Golf topunda neden çukurlar var?

Bir golf topunun resmi maçlarda ve turnuvalarda kullanılabilmesi için belirli kriterleri karşılaması gerekir. Aslında yüzeyinin pürüzsüz olmamasının sebebi de golfçülerin fark ettiği detaydan kaynaklanıyor.

Golf toplarında neden ve kaç tane delik/çukur vardır sıklıkla araştırılıyor. İşte gayet de mantıklı olan açıklaması...

GOLF TOPLARINDA NEDEN ÇUKUR VAR?

Golf topları golfün ilk yıllarında sıradan üzerinde çukurlar olmayan bir toptu. İlerleyen zamanlarda oynanmaktan yıpranan, eskiyen ve üzerinde çukurlar olan topların daha fazla uçtuklarını fark ettiler.

Bu bir efsane olsa da golf topunun üzerindeki çukurların hızla yakından ilişkisi bulunur.

GOLF TOPUNDAKİ ÇUKURLARIN SEBEBİ

Çukurlar, aerodinamik optimizasyonu veya havadaki bir nesnenin kaldırılmasını ve sürüklenmesini etkileyerek topun daha uzun mesafeler kat etme yeteneğini kolaylaştırır.

Golf topunun üzerindeki çukurlar da havada kendi eksenleri çevresinde aynı aks hizasında dönebilmeleri içindir. Ayrıca yere çarpma anından sonra sekme hareketini daha ileriye doğru yaparak düştükten sonra da fazla mesafe katedebilmeleri için tasarlanmıştır.

Ortama bir topta 336 çukur bulunur.