Google 2020 Sonbahar'ı doodle ile kutladı

2020 Sonbahar'ın başlangıç günü olan 22 Eylül'ü Google arama motoruna eklediği doodle ile kutladı.

22 Eylül yani bugün, 2020 Sonbahar'ın başlangıç günü. 21 Aralık günü sona erecek olan sonbahar mevsimi bugün itibarıyla başladı.

GOOGLE SONBAHARIN GELİŞİNE ÖZEL DOODLE YAPTI

Arama motoru olan Google'da 2020 Sonbahar'ı doodle ile kutladı. Google, bugün hazırladığı özel doodle ile kuzey yarımküre için yaz mevsimine veda sonbahara merhaba dedi.

İşte Google'ın hazırladığı Doodle..

SONBAHAR

Sonbahar veya güz, yaz ile kış mevsimleri arasındaki mevsimdir. Güz, Hazan ve Bağ bozumu isimleriyle de anılır. Kuzey yarım kürede Eylül, Ekim ve Kasım; güney yarım kürede ise, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına denk gelir.

MEVSİMLERİN KAPSADIĞI TARİHLER

Mevsim, Dünya'nın eksen eğikliğinin etkisiyle beraber, Güneş çevresindeki yıllık hareketi sonucu Dünya üzerinde yaşanan birbirinden farklı, ortalama hava durumu koşullarına verilen isimdir.

İlkbahar, Yaz, Sonbahar ve Kış olmak üzere dört mevsim vardır. Bu dört mevsim yine Dünya'nın eksen eğikliği ve Güneş etrafındaki hareketleri nedeniyle 21 Mart, 21 Haziran, 23 Eylül ve 21 Aralık tarihlerinde değişir.

21 Mart-20 Haziran kuzey yarımkürede İlkbahar, güney yarımkürede Sonbahar mevsimidir.

21 Haziran-22 Eylül kuzey yarımkürede Yaz, güney yarımkürede Kış mevsimidir.

23 Eylül-20 Aralık kuzey yarımkürede Sonbahar, güney yarımkürede İlkbahar mevsimidir.

21 Aralık-20 Mart kuzey yarımkürede Kış, güney yarımkürede Yaz mevsimidir.

SONBAHARIN ÖZELLİKLERİ

Gündüzler kısalır, geceler uzar. Güneş, erken batar. Daha az ısı ve ışık verir. Serin, yağmurlu ve rüzgarlı günlerin sayısı artar. Kış mevsiminin habercisidir.

Ağaçların yaprakları sararmaya ve dökülmeye başlar. İğne yapraklı ağaçlar (Çam, ardıç vb.) yapraklarını dökmezler. Çiçeklerdeki çiçek sayısı azalır. Etraftaki otlar ve çimenler kurur.