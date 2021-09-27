Google ne zaman kuruldu, Google'ın kurucusu kimdir? Google'dan yeni yaş sürprizi!

Arama motoru Google, 23. yaş gününü kutluyor. Google 23. yaşını "Doodle" ile kutlarken, "Google ne zaman kuruldu, Google'ın kurucusu kimdir?" soruları gündeme getirilerek, araştırılmaya başlandı.

Arama motoru Google bugün 23. yaşını kutlarken, doğum günü için bir "Doodle" hazırladı.

23 yıldır kullanıcılarına araştırmalarında yardımcı olan platform, 23. yaşını arama ana sayfasına eklediği doğum günü pastası şeklindeki "Doodle" ile kutluyor.

Google her özel günler için bir "Doodle" hazırlarken, doğum günü nedeniyle ne zaman, nerede ve kim tarafından kurulduğu merak konusu oldu.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Google ne zaman kuruldu, Google'ın kurucusu kimdir?" sorularını gündeme getirdi.

Peki, Google ne zaman kuruldu, Google'ın kurucusu kimdir? İşte detaylar...

GOOGLE NE ZAMAN KURULDU, GOOGLE'IN KURUCUSU KİMDİR?

Google, 4 Eylül 1998 tarihinde Kaliforniya'da Larry Page ve Sergey Brin tarafından kuruldu.

Google misyon olarak, 'dünyadaki bilgiyi organize etmek ve bunu evrensel olarak erişilebilir ve kullanılabilir hale getirmeyi' belirledi.

Bugün kullandığı alan adını 15 Eylül 1997'de etkinleştirdi. Şirket merkezi arkadaşları Susan Wojcicki'nin Menlo Park, Kaliforniya'da bulunan garajı olarak belirlendi.

Stanford Üniversitesi'nde doktora yapan bir öğrenci olan Craig Silverstein, ilk çalışan olarak işe alındı.

Bir yıl önceki rakam olan 931 milyon tekil ziyaretçi sayısındaki yüzde 8.4'lük bir artışla, 2001 Mayıs ayında; Google'nin tekil ziyaretçi sayısı ilk kez 1 milyarı buldu.

Google, aynı zamanda Haritalar, Mail, İş, Hangouts, Adwords, Trendler, Analyitcs, Webmaster Tools, Blogger gibi birçok hizmet sunmaktadır.