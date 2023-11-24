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Gören dönüp bir daha baktı! Erzurum'da buzla kaplanan otomobil

Gören dönüp bir daha baktı! Erzurum'da buzla kaplanan otomobil Erzurum’da birkaç gün önce etkili olan yoğun kar yağışı sonrası soğuk hava etkisini devam ettirirken şehirde buz tutan otomobil ilginç görüntülere neden oldu.