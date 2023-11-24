İHA
Türkiye yaz aylarında kavurucu sıcaklarla boğuştu...
Bu sıcak havalar kasım ayının başlarına kadar kendini hissettirdi.
Son haftalarda ise mevsim normallerine ulaşan havalar soğurken doğu illerinde kendini iyiden iyiye hissettirdi.
Soğuk ve karlı havaları ile meşhur Erzurum da o illerden.
Erzurum’da birkaç gün önce etkili olan yoğun kar yağışı sonrası şehirde kışa dair ilginç görüntüler ortaya çıktı.
Otomobil buzla kaplandı
Cumhuriyet Caddesi’nin ara sokaklarının birinde üzerine kar yağan ve daha sonra çatılardan akan suların donması yüzünden neredeyse buzla kaplanan otomotiv görenleri şaşkına çevirdi.
Araç sahibinin şehir dışında olması nedeniyle müdahale edilemeyen ve yerinden de kaldırılmayan aracın üstünün neredeyse tamamı buzla kaplandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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