Gören doyamıyor: Erciyes'te kartpostallık görüntüler Gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı ile beyaza bürünen Erciyes'in son hali, seyrine doyulmaz bir manzara sunuyor.

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İHA

Türkiye tam anlamıyla kış mevsimini yaşamaya başladı...

Bu anlamda da Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden olan Erciyes'te yağış gece saatlerinde başladı.

Aralıksız yağan kar yağışı, Erciyes'i beyaz örtüyle kapladı.

Kayakseverler kara doydu

Kar yağışıyla beraber beyaza bürünen Erciyes'te kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Karla beraber kayağın yapıldığı Tekir Kapı'ya gelen kayakseverler de eğlenceli vakit geçirdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)