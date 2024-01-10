İHA
Türkiye tam anlamıyla kış mevsimini yaşamaya başladı...
Bu anlamda da Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden olan Erciyes'te yağış gece saatlerinde başladı.
Aralıksız yağan kar yağışı, Erciyes'i beyaz örtüyle kapladı.
Kayakseverler kara doydu
Kar yağışıyla beraber beyaza bürünen Erciyes'te kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Karla beraber kayağın yapıldığı Tekir Kapı'ya gelen kayakseverler de eğlenceli vakit geçirdi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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