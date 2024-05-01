Gören gözlerine inanamadı: Denizli'de bir vatandaş parkta hem oynadı hem para dağıttı Duyduğu müziğin ritmine kapılarak oynayan ve birkaç dakikada bozdurduğu 5 bin TL ve 100 doları kalabalığa dağıtan vatandaş, etraftakilere eğlenceli dakikalar yaşattı.

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İHA

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi’nde bulunan Candoğan Parkı’nda arkadaşı ile birlikte yürüyen orta yaşlı vatandaş, parkın köşesinde sokak sanatçısının oyun havalarını duyunca bir anda kendinden geçti.

"Halil" isimli vatandaş, birkaç dakikada 5 bin TL ve sarraftan bozdurduğu 100 doları kalabalığa dağıttı.

Etrafını saranları hem para verip hem de espriler yapan vatandaş, kısa sürede ilgi odağı oldu.

Kısa süre içerisinde 8 bin 200 lirayı dağıtan vatandaş, daha sonra kalabalığın şaşkın bakışları arasında gözden kayboldu.

Önce 5 bin TL dağıttı

10 bin lira maaş alan bir emekli olduğu öğrenilen ve tüm ısrarlara rağmen kimseye soyadını söylemeyen Halil isimli vatandaş, cebinden çıkardığı 5 bin lirayı önce çocuklara, sonrasında ise etrafında toplanan kalabalığa dağıtmaya başladı.

Hızını alamadı, 100 doları da bozdurup savurdu

Çalan “Bas Bas Paraları Leyla’ya”, “Çekirge” ve “Topal” gibi oyun havalarının coşkusuna kapılan Halil isimli vatandaş, 100 ve 200’lük banknotlar bitince cebinden çıkan 100 doları da karşıdaki sarrafa gidip bozdurdu.

Parka geri dönen Halil, yaklaşık 3 bin 200 TL’yi de oyun havası eşliğinde kısa sürede dağıtarak üzerinde ne kadar para varsa halka verdi.

“Benden başka kimse böyle para dağıtamaz”

Bir ara galeyana gelip elindeki paraları havaya savuran Halil, “Neden para dağıtıyorsun, bu paranın kaynağı ne?” diye soranlara, şöyle karşılık verdi:

Kimse bana karışamaz. Para dağıtıyorum para, parayı sevmiyorum ben. Allah Allah sana ne; benim sana borcum var mı, yok. Devlete de yok. Ben para dağıtıyorum sana ne, al sana da vereyim. Cumhurbaşkanı dağıtamaz böyle ama ben dağıtırım. Kimse dağıtamaz böyle.

"Evde para basıyorum"

Yaptığı jest ve sempatikliğiyle gönülleri fetheden Halil isimli vatandaş, yırtık pantolonuyla dikkat çekerek şöyle konuştu:

Bak donum da yırtık. Parayı sevmediğimden yırtık. Diktirmiyorum, terziye vermiyorum. Pantolon alır mıyım, deli miyim ben. Hiçbir iş yapmıyorum. Evde sahte para basıyorum. Dağıttıklarımın hepsi sahte. Nereye harcayacağım ben paramı, dağıtıyorum.

Kendisine engel olmaya çalışan arkadaşına aldırmadı

“Sen kafayı mı yedin?” şeklinde kendisine engel olmaya çalışan arkadaşına da aldırmayan Halil, hem oynayıp hem de etrafında toplanan kalabalığa para dağıtmayı sürdürdü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)