Görenler inanamadı! Hamileliği boyunca karnı hiç şişmedi, dümdüz haliyle şaşırttı… Her kadının hamilelik süreci birbirinden farklı işler. Ama hamilelik denilince de akla şiş bir karın gelir. Ancak o genç kadının hamileliği boyunca karnı hiç şişmedi dümdüz karınla hamilelik geçirdi. Peki ya bebek nasıl büyüdü? İşte, detaylar…

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Hamilelik her ne kadar kişiden kişiye farklılık gösteren belirtilerle yaşanıyor da olsa çoğu kişide ortak olan en belirgin belirtisi karında meydana gelen şişliktir.

Ancak Nikki Salazar adındaki genç annede bu olağan durum hiç yaşanmadı desek sizlere de inandırıcı gelmez. Hamileliği boyunca karnında herhangi bir şişlik meydana gelmeden dümdüz karınla 9 ayını tamamlayan Salazar görenleri hayrete düşürmeyi başardı.

Genç kadın sosyal medyada bir içerik üretici olarak takipçileriyle çeşitli deneyimlerini paylaştığı videolar yayınlıyordu. Hamileliği hakkında çektiği video ise izleyenleri şaşkına çevirdi.

4 milyon üzerinde izlenmeye ulaşan videosunda Salazar, minik oğlunun doğumuna 12 gün kala bile karnında herhangi bir değişiklik olmamasıyla izleyenleri hayrete düşürdü.

Karnının şişmemesinin nedenini anlattı…

22 yaşında oğlunu dünyaya getiren Nikki Salazar, karnının hiç şişmemesinin nedeni hakkında ise organlarındaki farklılık olduğunu aktardı.

Daha hamileliğin başlangıcında kilo kaybetmeyle başladığı süreçte bebeğin büyüdüğüne dair tüm belirtilerin olmasına rağmen karnında hiçbir şişlik olmaması oldukça ilgi çekiciydi.

Sekiz aya geldiğinde ise çok ağır hissetmeye başlamasına rağmen görünüşte yine de herhangi farklılık olmadığını dile getirdi. Çılgın bir deneyim olarak tanımladığı o döneme baktığında ise genç anne, hastanede bile kimsenin onun bebek taşıdığını anlayamadığını iddia etti.

Büyük bir karına sahip olmayı hayal etmişti…

Çoğu kadında olduğu gibi Salazar’da hamileliğinde büyük bir karnı olmasını hayal etmiş ancak kilo alması oldukça zor olduğundan karnında herhangi bir büyüme olmadan hamileliğini tamamlamıştı.

Ayrıca Salazar, hiç doğum fotoğrafı çekimi yapmadığını belirterek, ''Hiçbir şişliğim olmadığı için üzülmemin en büyük nedenlerinden biri'' dedi.