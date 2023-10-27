Görevden dönen Mehmetçik'e çiftçiden 100. yıl sürprizi Milli Savunma Bakanlığı, görevden dönen helikopter personelinin, bir çiftçinin tarlasına Cumhuriyet'in 100. yılına özel yazılama yaptığı anlara ilişkin kaydettiği görüntüleri paylaştı.

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ensonhaber.com

Türkiye tarihi bir güne hazırlanıyor.

29 Ekim'de Cumhuriyet, 100. yaşına girecek.

Yurt genelinde büyük bir kutlama hazırlığı var. Her kesimden insanlar kendilerince bu tarihi gün için mesajlar veriyor, temennilerde bulunuyor.

Çiftçilerin 100. yıl mesajları

Birçok noktada bu kapsamda renkli görüntüler ortaya çıkıyor.

Son günlerde ise çiftçilerin tarlalarına devasa 100. yıl mesajları yazması akıma dönüştü.

Amasya'da da benzer bir olay yaşandı.

Mehmetçik o anları görüntüledi

Merzifon’daki 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na bağlı helikopter personeli bir görev dönüşü sırasında tarlasına yazılama yapan çiftçinin o anlarını kaydetti.

Milli Savunma Bakanlığı ise o anları paylaştı.

"Millet sevdalısı çiftçimizi, yürekten selamlıyoruz"

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: