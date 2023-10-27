Türkiye tarihi bir güne hazırlanıyor.
29 Ekim'de Cumhuriyet, 100. yaşına girecek.
Yurt genelinde büyük bir kutlama hazırlığı var. Her kesimden insanlar kendilerince bu tarihi gün için mesajlar veriyor, temennilerde bulunuyor.
Çiftçilerin 100. yıl mesajları
Birçok noktada bu kapsamda renkli görüntüler ortaya çıkıyor.
Son günlerde ise çiftçilerin tarlalarına devasa 100. yıl mesajları yazması akıma dönüştü.
Amasya'da da benzer bir olay yaşandı.
Mehmetçik o anları görüntüledi
Merzifon’daki 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na bağlı helikopter personeli bir görev dönüşü sırasında tarlasına yazılama yapan çiftçinin o anlarını kaydetti.
Milli Savunma Bakanlığı ise o anları paylaştı.
"Millet sevdalısı çiftçimizi, yürekten selamlıyoruz"
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Merzifon’daki 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığı personelimiz, helikopterle arama-kurtarma görevinden dönerken eşsiz bir manzarayla karşılaşmış. Amasyalı bir çiftçimizin traktörle Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını tarlasına yazdığını görünce o anları görüntülemiş. Cumhuriyet sevgisini tarlasına yazacak kadar devlet ve millet sevdalısı çiftçimizi, yürekten selamlıyoruz.
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