Görsel şölen: Tavuklu Bezelye #evdepişir

Bezelyenin lezzetiyle damakları şenlendirmeye ve içindeki besin deposuyla güçlenmeye ne dersiniz?

Koronavirüs sebebiyle evde geçirdiğimiz şu günlerde yediklerimizin de önemi oldukça büyük. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek içinse besin çeşitliliğinin yanı sıra yararlı sebze ve meyve tüketimini artırmamız gerekiyor. Bu yüzden, mevsimin en sevilen sebzelerinden birini sofralarınıza getiriyor ve bol tereyağlı bir pirinç pilavının hakkını vermeye geliyoruz.

Nefisyemek.com olarak baharın coşkusunu hafta sonunda da sofralarınıza taşımayı sürdürüyor ve #evdekal diyoruz.

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

#evdepişir

Siz bugün ne pişirdiniz?

Tavuklu Bezelye Tarifi VİDEO

BESİN DEPOSU: TAVUKLU BEZELYE

Mevsimin en renkli sebzeleriyle hazırladığımız besleyici bu yemek, vücut direncini artırırken damaklarda eşsiz bir tat bırakacak.

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MALZEMELER

1 adet soğan

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet tavuk göğsü

2 diş sarımsak

2 adet patates

2 adet havuç

700 gr ayıklanmış bezelye

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı tuz

500 ml su

Üzeri için;

Dereotu

YAPILIŞI

Zeytinyağını tencereye alın ve küp küp doğradığınız soğanları sotelemeye başlayın. Halka doğranmış sarımsakları da soğanlara ekleyip 2-3 dakika daha soteleyin. Tavuk göğsünü küpler halinde doğrayıp tencereye alın ve renk değiştirinceye kadar pişirin. Küp şeklinde doğradığınız havuçları ve patatesleri pişen tavukların üzerine ekleyin. Birkaç tur karıştırarak kavurun. Domates ve biber salçalarını ekleyip karıştırın. Ayıklayıp yıkadığınız bezelyeleri ilave edin ve tuz ayarını yapıp suyunu ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp bütün sebzeler yumuşayıncaya kadar orta ateşte yaklaşık 30 dakika pişirin. Tabaklara alıp kıyılmış dereotu serpiştirerek servis edin.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

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