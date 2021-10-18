Görsel şölene hazır olun: Orionid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi?

Gökyüzü meraklılarının beklediği Orionid meteor yağmuru, ekim ayında en yüksek seviyeye ulaşacak ve gökyüzünde görsel bir şölen sunacak. Peki Orionid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi?

Astronomi tutkunlarının büyük bir merakla beklediği Orionid meteor yağmuru için geri sayım başladı.

Her yıl Ekim ayında gözlemlenen Orionid meteor yağmurunun 2021 yılında gerçekleşeceği tarih merak ediliyor. Orionid meteor yağmurunun Türkiye'den izlenip izlenmeyeceği de merak edilen konuların başında geliyor.

Gökyüzünde görsel bir şölen sunan Orionid meteor yağmurları, Halley kuyruklu yıldızının enkaz bulutu tarafından üretilen iki meteor yağmurundan biri olarak biliniyor.

Peki, Orionid meteor yağmuru ne zaman, hangi gün gerçekleşecek? Orionid meteor yağmuru nerelerden görülecek, Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte detaylar...

ORİONİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Her yıl Ekim ayında gözlemlenen Orionid meteor yağmurları, Halley kuyruklu yıldızının bize bıraktığı iki mirastan sadece biridir.

Zira Eta Aquarid meteor yağmuru gibi Halley kuyruklu yıldızının enkaz bulutları tarafından üretilen bu meteor yağmuru, ekim ayının ilk günlerinde ortaya çıkmaya başlıyor. 20-21 Ekim tarihlerinde ise zirve haline ulaşıyor.

En son 1986'da izlenen Halley, Güneş etrafındaki bir turunu 76 yılda tamamlıyor. Dünya'dan görülebileceği en yakın tarih ise 2061 yılı oluyor.

ORİONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Orionid meteor yağmuru ya da diğer adıyla Orion meteor yağmuru, 20 Ekim Çarşamba ve 21 Ekim Perşembe günleri meydana gelecek.

Bu gök olayı, gökyüzünün bulutsuz olması halinde, yapay ışıkların olmadığı yerlerde rahatlıkla görülebilecek.

ORİONİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Uzmanlar, Orionid meteor yağmurunun hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktalarda ve ışık kirliliğinin en az olduğu bölgelerde daha net gözlemlenebileceği konusunda hemfikir.

Ayrıca Orionid meteor yağmurunun gece 1 ile 4 arasında en iyi seyir keyfini sunacağı belirtiliyor. Ülkemizden de şehirden uzak ve yüksek yerlerde görülmesi bekleniyor.

ORİONİD METEOR YAĞMURU NASIL İZLENİR?

Orionid meteorunu gözlemlemek isteyenler güney ufkuna bakmalıdır. Orionidin yeri bulunulan aya göre güneybatı ile güneydoğu arasında değişir.

Meteor yağmurunu gözlemlemek için ise tıpkı Perseid meteor yağmurunda olduğu gibi herhangi bir teleskoba ya da kameraya ihtiyaç duyulmayacak.

Ancak bu meteor yağmuru, Perseid Meteor Yağmuru kadar da yoğun bir şekilde gerçekleşmeyecek. Saat başına ortalama 25 adet meteorun gözlemlenebileceği söylenmekte.

METEOR YAĞMURU NASIL OLUŞUR?

Meteor yağmurları, uzayda gerçekleşen en sık uzay olayları arasında yer almaktadır. Gök cisimlerinden çeşitli nedenlerle kopan cisimlerin uzay boşluğunda savrulması ile meydana gelir.

Kopan bu ufak gök cisimleri, dünya atmosferine girdiklerinde yüksek hızın neden olduğu sürtünmeden dolayı arkasında ışık bırakır ve böylece meteor yağmuru adı verilen olay gerçekleşmiş olur.