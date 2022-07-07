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    Görünce inanamayacaksınız! Türk Mutfağından ilginç yemek isimleri...

    Türk Mutfağının birbirinden lezzetli yemekleri karşımıza alışık olmadığımız isimlerle de çıkabiliyor. İşte adına aşikar olmadığımız lezzetler...
    • 07.07.2022 - 12:27
    • Güncelleme : 07.07.2022 - 12:29
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    Görünce inanamayacaksınız! Türk Mutfağından ilginç yemek isimleri...

    Türk Mutfağı, hiç şüphesiz dünyanın en eski ve köklü mutfaklarından...

    Türk Mutfağı, çeşit zenginliği ve damak tadına uygunluk yönünden olduğu kadar birçok yemek ve yiyecek türü ile sağlıklı ve dengeli beslenmeye ve vejetaryen mutfağına kaynaklık edebilecek örnekleri de barındırıyor.

    Bazıları isimleri bazıları da görüntüleri ile ağızları açık bırakan yöresel yemekler,  ise sizi bambaşka dünyalara götürüyor.

    Yıllarca başka isimlerle bildiğiniz yemekler karşımıza çok ilginç isimler ve görüntülerle gelebiliyor.

    İşte onlardan bazıları...

    Dilber Dudağı

    Görünce inanamayacaksınız! Türk Mutfağından ilginç yemek isimleri... #1

    Hanım Göbeği

    Görünce inanamayacaksınız! Türk Mutfağından ilginç yemek isimleri... #2

    Kerhane tatlısı

    Görünce inanamayacaksınız! Türk Mutfağından ilginç yemek isimleri... #3

    Sütlü Nuriye

    Görünce inanamayacaksınız! Türk Mutfağından ilginç yemek isimleri... #4

    Kuskus

    Görünce inanamayacaksınız! Türk Mutfağından ilginç yemek isimleri... #5

    Pırtımpırt

    Görünce inanamayacaksınız! Türk Mutfağından ilginç yemek isimleri... #6

    Yengen

    Görünce inanamayacaksınız! Türk Mutfağından ilginç yemek isimleri... #7

    Genç kız rüyası

    Görünce inanamayacaksınız! Türk Mutfağından ilginç yemek isimleri... #8

    Kadınbudu köfte

    Görünce inanamayacaksınız! Türk Mutfağından ilginç yemek isimleri... #9

    Tosunum

    Görünce inanamayacaksınız! Türk Mutfağından ilginç yemek isimleri... #10

    Kulak Çorbası

    Görünce inanamayacaksınız! Türk Mutfağından ilginç yemek isimleri... #11

    Vezir Parmağı

    Görünce inanamayacaksınız! Türk Mutfağından ilginç yemek isimleri... #12

    Küpoğlu

    Görünce inanamayacaksınız! Türk Mutfağından ilginç yemek isimleri... #13


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