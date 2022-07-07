Görünce inanamayacaksınız! Türk Mutfağından ilginç yemek isimleri...

Türk Mutfağının birbirinden lezzetli yemekleri karşımıza alışık olmadığımız isimlerle de çıkabiliyor. İşte adına aşikar olmadığımız lezzetler...

Türk Mutfağı, hiç şüphesiz dünyanın en eski ve köklü mutfaklarından...

Türk Mutfağı, çeşit zenginliği ve damak tadına uygunluk yönünden olduğu kadar birçok yemek ve yiyecek türü ile sağlıklı ve dengeli beslenmeye ve vejetaryen mutfağına kaynaklık edebilecek örnekleri de barındırıyor.

Bazıları isimleri bazıları da görüntüleri ile ağızları açık bırakan yöresel yemekler, ise sizi bambaşka dünyalara götürüyor.

Yıllarca başka isimlerle bildiğiniz yemekler karşımıza çok ilginç isimler ve görüntülerle gelebiliyor.

İşte onlardan bazıları...

Dilber Dudağı

Hanım Göbeği

Kerhane tatlısı

Sütlü Nuriye

Kuskus

Pırtımpırt

Yengen

Genç kız rüyası

Kadınbudu köfte

Tosunum

Kulak Çorbası

Vezir Parmağı

Küpoğlu