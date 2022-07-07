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- Görünce inanamayacaksınız! Türk Mutfağından ilginç yemek isimleri...
Görünce inanamayacaksınız! Türk Mutfağından ilginç yemek isimleri...
Türk Mutfağının birbirinden lezzetli yemekleri karşımıza alışık olmadığımız isimlerle de çıkabiliyor. İşte adına aşikar olmadığımız lezzetler...
- 07.07.2022 - 12:27
- Güncelleme : 07.07.2022 - 12:29
Türk Mutfağı, hiç şüphesiz dünyanın en eski ve köklü mutfaklarından...
Türk Mutfağı, çeşit zenginliği ve damak tadına uygunluk yönünden olduğu kadar birçok yemek ve yiyecek türü ile sağlıklı ve dengeli beslenmeye ve vejetaryen mutfağına kaynaklık edebilecek örnekleri de barındırıyor.
Bazıları isimleri bazıları da görüntüleri ile ağızları açık bırakan yöresel yemekler, ise sizi bambaşka dünyalara götürüyor.
Yıllarca başka isimlerle bildiğiniz yemekler karşımıza çok ilginç isimler ve görüntülerle gelebiliyor.
İşte onlardan bazıları...
Dilber Dudağı
Hanım Göbeği
Kerhane tatlısı
Sütlü Nuriye
Kuskus
Pırtımpırt
Yengen
Genç kız rüyası
Kadınbudu köfte
Tosunum
Kulak Çorbası
Vezir Parmağı
Küpoğlu